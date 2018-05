Algeciras-Bobadilla y los Presupuestos del Estado

Tiene mucha razón el Ministerio de Fomento cuando afirma que de nada sirve presupuestar más si luego no se puede ejecutar lo presupuestado, pero el verdadero problema radica en que no se puede ejecutar lo presupuestado porque no se redactan los proyectos y no se obtienen los permisos medioambientales y así, claro, no se puede invertir.

En lo que atañe a la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, lo ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado de los últimos siete años es un claro ejemplo de lo anterior. En 2012 se consignó 1 millón de euros que no se ejecutó; en 2013, 13 millones que no se ejecutaron hasta 2015; en 2014, 50 que tampoco se ejecutaron; en 2015, los mismos 50 millones de 2014 que siguieron sin ejecutarse; en 2016, 56 millones que se adjudicaron pero que, por problemas con la empresa adjudicataria, tampoco se ejecutaron; en 2017, 20 millones de los que, a la hora de redactar los Presupuestos de 2018, se estimaban poder ejecutar 14; para 2018 se han presupuestado solo 31 millones.

Esta falta de proyectos, que viene repitiéndose año tras año, ha sido también la causa de que, en el reciente balance publicado por la Comisión Europea sobre la utilización de los fondos CEF de apoyo a la Red Transeuropea de Transporte, la conexión Valencia-Barcelona aparezca con 196 millones de euros, Sines-Madrid con 237 y Algeciras-Madrid con menos de 10, exactamente 9,6 millones, de los que ninguno ha tenido como destino la Algeciras-Bobadilla.

En la reunión mantenida en Madrid el 15-1-2015 con empresarios del Campo de Gibraltar, El Ministerio de Fomento expuso con todo lujo de detalles las actuaciones pendientes de ejecución en la Algeciras-Bobadilla, que ascendían a 1.280 millones de euros. Transcurridos tres años desde aquella valoración, sin que apenas se hayan ejecutado nuevas obras, el Ministerio ha reducido drásticamente sus propias previsiones en 930 millones de euros, cifrando ahora la inversión total en solo 350 millones -algunas fuentes la elevan a 450-. Esta disminución afecta a tres importantes actuaciones que desaparecen: la doble vía entre el Puerto de Algeciras y la estación de clasificación de mercancías de San Roque, que estuvo a punto de adjudicarse en la anterior legislatura, a falta solo de la encomienda de gestión a Adif; el ramal ferroviario a las grandes industrias, con proyecto redactado desde 2010; y el nuevo trazado entre Ronda y Antequera, cuyo Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental ya había sido sometido a información pública (BOE del 4/11/11) por el anterior Gobierno.

No es solo cuestión de Presupuestos del Estado ni tampoco son solo suficientes los proyectos y su tramitación medioambiental. Para que salga adelante la Algeciras-Bobadilla es imprescindible que exista voluntad política de cumplir con el mandato comunitario de comunicar el primer puerto del país con la capital de España y con el resto de Europa.