Algeciras y Los Barrios defienden ante Hacienda la gestión de la deuda local

Los alcaldes de Algeciras y Los Barrios, José Ignacio Landaluce y Jorge Romero, defendieron ayer los esfuerzos que realizan en sus respectivos ayuntamientos para enderezar las cifras del déficit municipal después de que el Ministerio de Hacienda les haya puesto en el punto de mira como localidades incumplidoras de sus respectivos planes de ajuste.

El regidor algecireño, apoyado por el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, desgranó los principales logros de la gestión económica local ante las críticas de la oposición por los requerimientos que ha realizado el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha solicitado al Consistorio que cumpla con el plazo máximo de pago a proveedores, establecido en 30 días, para dar cumplimiento al plan de ajuste al que se está sujeto, con la petición de que adopte nuevas medidas. Los responsables municipales sostuvieron que Algeciras sólo incumple uno de los cinco parámetros analizados por el Ministerio y Fernández destacó que todos van a seguir mejorando, aunque indicó que es posible que no se llegue al periodo de pago a proveedores menor a 30 días.

Hemos mejorado todos los parámetros porque el PP gestiona mejor que PSOE e IU"No tengo una varita mágica. Cumplimos el plan de ajuste pero no al ritmo que nos gustaría"

Fernández achacó a una deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 120 millones de euros, a razón de un millón de euros al mes, el aumento del periodo medio de pago a proveedores, que en junio de 2017 se situó en 395 días. "Esa deuda ha quedado reducida y las cifras han ido en descenso. En julio tuvimos el pico más alto hasta el momento actual, que se disparó con esa deuda que llegó del ICO", explicó.

El concejal de Hacienda recordó que la carta en la que el Ministerio exige la adopción de más medidas para cumplir el plan de ajuste ha sido remitida a 600 ayuntamientos y diputaciones. "Solo incumplimos un parámetro, el del periodo medio de pago a proveedores, que es de una ley posterior al plan de ajuste. El plan se hizo en 2012 y esa ley entró en vigor de 2014. Hay que hablar de los puntos que sí cumplimos. Liquidamos más derechos que obligaciones contraemos, tenemos más ingresos reales que gastos reales, estamos en positivo en sostenibilidad financiera y también en ahorro neto, porque estamos cerrando todos los presupuestos en positivo", detalló Fernández.

"Y este año continuaremos mejorando los parámetros. Es evidente el grado de solvencia de este Ayuntamiento, que está al corriente en pago de nóminas y no tiene deudas con las administraciones públicas. Esa es la realidad. Es difícil que te pidan explicaciones cuando todos los parámetros han mejorado", continuó el edil, que recordó los recortes que ha realizado el equipo de gobierno desde que llegó al Ayuntamiento, en 2011. "En 2009 el gasto corriente era de 52 millones y este año es de 23. Hemos ahorrado en gastos de comidas y tarjetas de crédito. Antes se pagaban 12 millones en gastos financieros y ahora estamos en tres. Hemos tomado medidas de ajuste muy importantes en la reducción del gasto. Tenemos una situación de superávit e iremos reduciendo el periodo medio de pago, que nos preocupa. Pero este año vamos a mejorar todos los parámetros. Probablemente no lleguemos a los 30 días de pago medio, y cuando cuelguen una carta en el ministerio volveremos a recibir lecciones de los que llevaron a cabo una política de despilfarro", sentenció Luis Ángel Fernández.

El alcalde agregó que el PP "gestiona más y mejor que PSOE e IU" y lamentó las críticas recibidas desde la oposición. "¿Los que gobernaron mal nos van a dar lecciones? Nosotros hemos tenido que pagar facturas de un restaurante a 50 euros por comensal. No lograron sacar Algeciras adelante, nos endeudaron y no gestionaron bien. Nosotros no hemos echado a nadie a la calle, y con PSOE e IU había plantes de empresas a las puertas del Ayuntamiento porque no sabían si iban a cobrar", dijo Landaluce, quien recordó que en 2011 el Ayuntamiento debía 250 millones. "Hemos mejorado todos los parámetros económicos. La deuda bancaria ha pasado de 25 millones a cero, la deuda bancaria de largo plazo estaba en 86 millones y ahora en 48, y la deuda comercial ha pasado de 158 millones a 36. El remanente negativo de tesorería también ha bajado, de los 105 millones de 2011 a 44 millones".

En Los Barrios, los reparos del Ministerio de Hacienda se basan, al igual que en Algeciras, en el periodo medio de pago a proveedores aunque en este caso también se cuestiona el remanente negativo de tesorería.

Jorge Romero asumió que la Villa no cumple con los 60 días de pago medio a los proveedores, pero sí resaltó que la cifra se ha reducido notablemente desde que accedió a la Alcaldía, en junio de 2011. "Al principio del mandato era de 720 días y había facturas de los años 90 sin pagar. Hoy es de 148, 572 días menos. Poco a poco estamos trabajando por acercarnos al objetivo", dijo Romero.

Sobre el remanente negativo de tesorería, Romero apuntó que ha pasado de -70 millones de euros a -30. "Lo que nos dice el Ministerio es que el estado ideal es que sea positivo. Como Ayuntamiento estamos haciendo las cosas bien y en seis años hemos bajado el remanente en 40 millones euros y el objetivo es llegar a cero. Nuestro plan de ajuste se está cumpliendo, pero no en el ritmo que debería. Ya nos hubiera gustado que fuera más rápido, pero hay que recordar la situación económica catastrófica que dejaron los gobernantes socialistas al Ayuntamiento, a algunos parece que se les ha olvidado", dijo.

Romero apuntó que tiene solicitada desde hace bastante tiempo una reunión con Hacienda para tratar de buscar soluciones al agujero económico de las arcas barreñas. Entre ellas, desplazar parte de la deuda para que no compute para el remanente negativo.

"No tengo una varita mágica ni tampoco aquí hacemos milagros. Estamos haciendo lo correcto para solucionar los problemas que heredamos. Solo pedimos a la oposición que ayude, que no siga poniendo palos en la rueda. No hemos recibido ni una propuesta, sino críticas. Y al criticar la gestión que hacemos, indirectamente, el PSOE y Sí Se Puede también critican la gestión de los alcaldes de su partido como en San Fernando o Cádiz", concluyó.