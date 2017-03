Acerinox arrancará sus nuevas líneas de producción en diciembre

La factoría de Acerinox en Los Barrios arrancará sus nuevas líneas de producción en diciembre tras una inversión destinada no sólo a optimizar la producción y parámetros medioambientales, sino que también permitirá fabricar un producto de una calidad excepcional para el mercado europeo. Una inversión que refuerza la apuesta del grupo por su factoría pionera, abierta en 1970 y que para la compañía es la sede de su know how, la base de la expansión de sus otras tres factorías en distintos continentes.

"Es fundamental", asegura el presidente de Acerinox, Rafael Miranda. Junto al consejero delegado, Bernardo Velázquez, y otros directivos del grupo presentó ayer los resultados obtenidos por la empresa en 2016 a analistas e inversores. La renovación de la factoría de Los Barrios, donde se está construyendo una nueva línea de línea de recocido y decapado (AP) y un nuevo tren de laminación en frío, es una de las grandes apuestas del grupo en este año. Con las nuevas líneas mejorará la productividad de una acería que ya trabajó el pasado ejercicio a un 85% de su capacidad y creció en producción, alcanzando las 827.715 toneladas (un 1,1% más que en 2015) y contribuyendo a cerrar un año histórico en el grupo. Fue el segundo mejor, con una producción total de 2,5 millones de toneladas de acero inoxidable; la mundial superó los 45 millones. No obstante, al igual que ocurrió en el conjunto de la empresa, los menores precios del acero empujaron a la baja la facturación de Acerinox Europa, cerrando 2016 con unas ventas de 1.267 millones de euros, un 9,3% inferior a la de 2015.

La otra gran inversión de la acerera se está ejecutando al otro lado del Atlántico, en su planta de Kentucky, líder en el suministro de acero en Estados Unidos. La planta de North American Stainless tiene ya en funcionamiento su nuevo laminador en frío y este mes está previsto el arranque de la línea de recocido brillante. Con esta inversión se elevará la producción de la factoría en un 10% hasta llegar a 1,1 millones anuales. Y dotará a la fábrica de un producto, el del acero con acabado brillante, que hasta ahora no se produce en Norteamérica y para el que ya tienen demanda.

Para este año se espera otro récord de producción en el grupo Acerinox, tras un enero fuerte. Según explicó Bernardo Veláquez "el consumo del acero inoxidable seguirá al alza, porque aún no hay un sustituto". Uno de los problemas del sector, la sobrecapacidad instalada, se está reconduciendo con el aumento del consumo, mientras que no hay anuncios de nuevas fábricas y el gobierno chino ha dado instrucciones para controlar su capacidad. Y a ello se suma el "nuevo standard de competitividad y calidad gracias a las nuevas instalaciones".

Tras 23 meses consecutivos de caída de los precios del níquel, en los que marcó su suelo histórico, estos han comenzado a estabilizarse e ir al alza. Acerinox ha aprobado una subida de precios en Estados Unidos, tiene otra marcada en el calendario a partir del 1 de abril y también ha logrado subir los precios en la Península Ibérica, el mercado en el que es líder dentro de Europa y en el que ha logrado incluso incrementar su cuota. Europa en 2016 registró su segundo mayor consumo aparente de productos planos de la historia, solamente por detrás de 2006, alcanzando niveles de consumo de acero inoxidable similares a los años anteriores a la crisis. Entre los sectores que demandaron el acero destacaron la automoción y los electrodomésticos, que se espera que sigan creciendo este año en el viejo continente. Europa supone un 36,8% de la facturación del grupo (España es un 10% de las ventas) y la factoría de Acerinox en Los Barrios es suministradora europea

Aunque el mercado del acero, como tantos otros, se mide en China. El gigante asiático es el principal consumidor y productor, tras dar un salto del 3% al 54% de la producción en unos años. China es, reconocen los directivos de la multinacional española, una de las grandes incertidumbres, "una caja negra" en la que no se conocen los detalles de la producción y contra la que se han tenido que establecer medidas antidumping a uno y otro lado del Atlántico.

Acerinox confía para seguir impulsando su crecimiento en el desarrollo de su plan estratégico y los planes de excelencia. El cuarto ha finalizado con un 74% de los objetivos cumplidos y el quinto comienza con el fin de lograr un ahorro de 50 millones de euros anuales con distintas medidas.