La APBA niega haber depositado arena del dragado en la narcobarrera

La arena depositada en uno de los laterales de la narcobarrera instalada en el río Guadarranque no procede de la obra del dragado del río. Así lo aseguró ayer la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la encargada de ejecutar ese dragado, después de que el pasado fin de semana la Delegación del Gobierno en Andalucía atribuyese a esa actuación la aparición de una superficie arenosa en la margen sanroqueña de la barrera, creando una pequeña playa en ella.

La APBA desmiente "de forma rotunda" lo asegurado por el Ejecutivo, asegurando que la arena extraída del dragado no ha sido depositada en el río, de donde se ha extraído, sino en la playa de Guadarranque, para regenerar esta. Según explicó ayer, las arenas procedentes de la desembocadura del río se han reubicado en su totalidad en la zona recomendada por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, esto es, en la zona más al este de la playa de Guadarranque, junto al límite de la refinería Gibraltar-San Roque. Los trabajos, con los que se han removido 10.000 metros cúbicos de arena, se iniciaron el 17 abril y finalizaron en la segunda semana de mayo.

La APBA insta al Gobierno a analizar las posibles causas del depósito de arenas

Como recordó la Autoridad Portuaria en un comunicado, el dragado de la desembocadura del río Guadarranque forma parte del convenio suscrito en su día entre la APBA y el Ayuntamiento de San Roque. El dragado debió acometerse, según dicho convenio, en el ejercicio 2016 y la APBA lo ha venido retrasando, "a pesar de las reiteradas críticas del Ayuntamiento de San Roque, precisamente hasta que el Gobierno finalizase la barrera anti-narcos", explicó ayer el puerto. Ese retraso, no obstante, no se ha debido a que el dragado afectase a la barrera, ya que la zona de la obra se ubicaba aguas abajo y suficientemente alejada de los pilotes, sino para evitar que las lanchas de los narcos navegasen con más facilidad mientras no estuviese construida.

Por todo ello, la Autoridad Portuaria solicitó en un comunicado a la Delegación del Gobierno en Andalucía que, "para evitar interpretaciones erróneas en relación al problema del narcotráfico, desmienta públicamente lo indicado y analice el efecto de contención que los pilotes de la barrera y la pantalla producida por la maleza retenida entre los pilotes pueda estar causando en la corriente del río y en el consiguiente depósito de las arenas que éste acarrea".

La llamada barrera antinarcos se instaló el pasado mes de octubre para evitar el paso de las embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas por el río Guadarranque. Desde su instalación ha sido saboteada en tres ocasiones, con el corte de un tramo de la barrera. El Gobierno anunció recientemente que va a construir una segunda valla de pilotes intermedios entre los actuales e instalará cámaras con sensores para grabar posibles nuevos sabotajes. También comprometió un refuerzo de la seguridad en la zona.