Una Semana Santa en femenino

El peso de la mujer en la Semana Santa de La Línea quedó ayer plasmado en la tertulia que Europa Sur celebró ayer en el Comedor de Enrique, rincón cofrade donde los haya. Moderada por el director de este diario, Javier Chaparro, participaron en esta amena charla en torno a la mesa el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Correa; la concejal de Cultura, Encarnación Sánchez; Mónica Gómez, hermana mayor de la hermandad de la Esperanza; María Belén Merchán, vocal de Juventud del Consejo; María José Moreno, hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder; Arantxa Sánchez García, vestidora de la hermandad de la Entrada Triunfal; Jacinto Villanueva Martín, ex hermano mayor de la hermandad de la Oración en el Huerto; e Ildefonso Pérez, fotógrafo de la Semana Santa.

"No se puede concebir el mundo cofrade sin la mujer", indicó Juan Correa. De hecho, buena parte de las hermandades linenses tienen hermanas mayores. Pero su labor va más allá. "Creo que las mujeres son más constantes y se implican más. Los hombres, sobre todo, se dedican más al mundo del costal o del martillo, pero el resto de cosas las hacemos más las mujeres. Es vital su papel en la vida de hermandad", afirmó la vestidora de la Virgen de la Alegría, Arantxa Sánchez.

La cuadrilla de mujeres de Santa Madre de Dios saldrá este año por primera vez

María José Moreno confesó que se implicó en la hermandad del Gran Poder, hasta el punto de que ahora es hermana mayor, a raíz del interés de su hija por formar parte del grupo joven. "Siempre había tenido devoción por el Gran Poder, pero nunca me había planteado formar parte de la hermandad. A raíz de llevar a mi hija, al final me quedé y me involucré totalmente", indicó en relación con el papel de la mujer y de los jóvenes en las cofradías.

"Hay que hacer que los jóvenes se sientan útiles y muchas hermandades lo están haciendo. Pero quizás hay que incidir en cómo involucrarlos para que se sientan atraídos y reconocidos. Pero hoy en día saben más que antes y reclaman por ejemplo formación en asuntos concretos de las hermandades", indicó María Belén Merchán.

Mónica Gómez destacó la igualdad que se vive en el seno de las cofradías: "En mi hermandad, por ejemplo, la limpieza la hacen hombres y el vestidor también es un hombre. Yo también considero que las mujeres son más constantes, pero todos se implican por igual".

El papel de la mujer va más allá de las labores de organización y vida diaria de las hermandades. Desde hace algunos años el palio de la Virgen de la Salud, del barrio de San Pedro, es llevado por costaleras. Y este año se le unirá otra cuadrilla femenina, la de Nuestra Señora Santa Madre de Dios Luz y Esperanza Nuestra, que acompañará al Cristo del Mar por primera vez este Viernes Santo. Saldrá en parihuelas tras 15 años haciendo el encuentro con el Señor en la plaza de la iglesia del Carmen, sede canónica de la hermandad.

Ildefonso Pérez aportó la visión del fotógrafo de Semana Santa, labor que reconoció que es "muy complicada" en La Línea. "Ahora está un poco mejor, pero hace algunos años los recorridos estaban un poco dejados, con muchos cables, pocas luces y calles en mal estado. Creo que es un acierto que ahora se vayan a poner luces de bajo consumo y blancas, porque las amarillas no ayudan a sacar buenas fotos. Este año también se va a engalanar toda la carrera oficial, con lo que la imagen será mejor".

La colocación de vallas vestidas en todo el recorrido de la carrera oficial abrió el debate de la implicación de los comercios durante Semana Santa en las calles por las que discurren las estaciones de penitencia. Lo idóneo, según apuntaron los contertulios, es que, como se hacía antaño, bares y tiendas apagaran las luces cuando pasaran las imágenes por estas calles, aunque consideran que es algo complicado de conseguir. También salió a relucir el eterno debate de la carrera oficial. Al respecto, Juan Correa anunció que después de la Semana Santa se convocará a los hermanos mayores a un pleno extraordinario para analizar pros y contras del recorrido.

La Semana Santa de La Línea cumple este año 125 años de vida y Jacinto Villanueva relató cómo han cambiado las cosas durante los últimos años. Juan Correa alabó su labor por relanzar esta celebración cuando estaba en horas bajas. "Creo que se ha cambiado mucho en poco tiempo. En Sevilla, por ejemplo, con la magnitud que tiene, se ha evolucionado pero más poco a poco. Aquí hay pasos muy buenos y cosas como la calidad de los bordados, antes eran impensables. Es fruto del trabajo de mucha gente anónima que ha conseguido una Semana Santa de mucha categoría", explicó Villanueva, que recordó que antiguamente solo había procesiones en La Línea el Viernes Santo. Ahora son 14 hermandades en la calle toda la semana, y excepto el Gran Poder, todos sacan dos pasos.

Una de las novedades más importantes será la instalación de vallas vestidas a lo largo de todo el recorrido de la carrera oficial: las calles San Pablo y Carboneros, Paseo Fariñas y Plaza de la Iglesia. "Vamos a empezar a instalarlas este viernes. Queremos darle una mejor imagen a esta parte del recorrido, tan importante para las hermandades", indicó Encarnación Sánchez.

Ésta será la primera Semana Grande que Juan Correa afronta al frente del Consejo Local. "Afronto la celebración con mucha ilusión y ya hemos hecho todo el trabajo, que ha sido duro. Ahora le toca a las hermandades poner su granito de arena para que todo salga bien", afirmó.

Una vez que termine la Semana Santa, la hermandad del Gran Poder tiene otro reto por delante, la participación en el vía crucis jubilar diocesano que se celebra el 7 de julio en Cádiz para conmemorar el traslado de la diócesis desde Medina Sidonia a la capital. "Ya hemos superado los miedos y va a ser algo histórico", destacó María José Moreno.