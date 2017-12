El año que volvió el Trofeo y Alfredo anunció su marcha

El año 2017 será recordado por los balonos por un hecho notable que sí sucedió y otro que, en realidad, ocurrirá el próximo dos de enero. Por un lado el 29 de julio resucitaba después de quince años el Trofeo Ciudad de La Línea, que otrora fuera una de las señas de identidad del verano linense. Por otro, no hace todavía un mes que el presidente de las últimas dieciséis temporadas, Alfredo Gallardo, anunciaba que abandonaba la institución y que, ésta vez sí, su decisión era irrevocable. "Podéis poner la mano en el fuego a que no me presentó", dijo con rotundidad, al tiempo que volvía a señalar a su sucesor, Raffaele Pandalone, que ya ha enseñado a través de este diario las líneas maestras de su proyecto. El cambio ya se está experimentado, aunque aún queden días para visualizarlo.

El año que hoy se dispide tuvo un intenso arranque para la Balompédica. Por un lado llegaban al Municipal equipos europeos de alto nivel para disputar amistosos. El que más público congregó fue el que disputaron un Borussia Dortmund que volverá el próximo día 6 a ese escenario y el PSV Eindhoven holandés, aunque los hinchas locales disfrutaron más al ver a su equipo enfrentarse al Inter de Milán en un 3x1 en el que también participó el Marbella.

Eran tiempos de cambio y mientras a la plantilla arribaban los defensas Mario Gómez, Rafa Navarro y Luis Madrigal el club tomaba la decisión de ceder a Javi Gallardo al Santa Eulalia.

Febrero dejó la primera imagen del regreso de Alfredo Gallardo después de que su delicado estado de salud le hubiese obligado a permanecer apartado de la actividad pública durante un buen número de semanas. Fue el sábado previo al duelo en Huelva con el Recre. Este periódico recogió las emotivas imágenes del reencuentro con sus jugadores. Sus ánimos no sirvieron de mucho. La Balompédica cayó en el añadido en el Nuevo Colombino en un partido televisado que generó muchas críticas. El míster, Julio Cobos, dio la cara en estas páginas y se defendió de las mismas: "No soy un entrenador amarrategui", sentenció.

La escuadra albinegra, que había hecho del Municipal un fortín (llegó a ser el mejor local de toda la categoría en algún momento de 2017), se encontró de repente con el mejor refuerzo que podía soñar y además fuera de la ventana de fichajes. Los problemas económicos abrieron la puerta del Real Jaén a Sergio Molina, que acabaría por convertirse en pieza fundamental para la salvación.

Ya por entonces empezaron a tensarse -aún más- las relaciones entre la entidad y el Ayuntamiento. Hoy era una cuestión de publicidades estáticas. Mañana una luz. Pasado, una factura. La realidad es que detrás de todo eso estaba la decisión del equipo de gobierno que encabeza Juan Franco de no acceder a que el estadio pasase a denominarse Alfredo Gallardo. Y ahí siguen.

Abril fue un mes determinante. El día 2 la Balona perdía en Mérida 5-1 en un partido rodeado de leyendas de lo que sucedió antes, durante y después del choque. De esas que nadie confirma públicamente, pero que tampoco desmiente en privado.

Con seis jornadas por jugarse y un calendario durísimo se encendieron todas las alarmas. A Julio Cobos no le tembló el pulso. Acabó de un plumazo con una serie de jugadores (Óscar Santiago, Álex Rubio, Canario...) y lo que parecía una decisión suicida se convirtió en la medida que llevaría a la centenaria escuadra linense hacia la salvación. Una semana después la Balona tumbó al entonces líder Lorca, fue a Melilla y venció contra pronóstico en plena Semana Santa, empató con el Granada B en un partido fabuloso... y el día 30, con un gol precisamente de Sergio Molina en un golpe franco vencía en San Fernando y protagonizaba una emotiva celebración por la salvación con los más de 300 aficionados que se habían ido hasta Bahía Sur para respaldar a los suyos.

A partir de ahí mayo dejó la aparición del primero de los libros sobre la historia de la Balona, una obra faraónica que afronta José Manuel Fernández y nada más terminar la competición el rosario de bajas y la renovación del técnico.

En junio, con los habituales macutazos veraniegos, comenzaron a conocerse los nombres de los fichajes y con julio llegó uno de los momentos estelares del año: el regreso del trofeo Ciudad de La Línea. Quince años habían pasado desde el último precedente. El cartel, modestito: UD Las Palmas y Balona, pero lo importante era el gesto. Ganaron los canarios, pero la ciudad revivió durante horas el recuerdo de sus inolvidables noches de verano de los años 70 y 80 del siglo pasado.

La presentación de la plantilla, nada más terminar la Feria, ilusionó a todos los balonos y dejó de manifiesto que el divorcio entre la Balompédica y el Consistorio ya se había consumado.

Justo antes de comenzar la temporada llegó una noticia desgarradora: Manuel Márquez Rordríguez, el socio número tres de la entidad, el más longevo de los hinchas albinegros, había tomado la decisión de seguir viendo los partidos de su Balona desde el cielo.

El arranque de liga no pudo ser más prometedor. Un empate en Badajoz después de jugar muchos minutos con diez y un triunfo sobre un Betis Deportivo que había asustado en el debut colocaron a los linenses, por primera vez en dos años y medio, en los puestos que dan derecho a disputar al final de temporada la mal llamada liguilla de ascenso.

En la jornada cuatro, ya en septiembre, la Balona derrotaba al todopoderoso Extremadura con goles de Sergio Molina y Juampe y se colocaba en lo más alto de la tabla del grupo IV de Segunda B. Una semana más tarde y cuando tenía a su alcance el mejor arranque de su historia en la categoría de bronce la Balona caía a manos del Écija en un duelo en el que mereció todo menos la derrota. En Huelva Dennis Nieblas firmó el gol 900 de los albinegros en la división de bronce.

En las horas previas a la novena jornada, ya en octubre, caería lesionado Sergio Molina y desde entonces el equipo tuvo a su alcance en varias ocasiones el asalto primero al liderato y más tarde a la zona noble, pero se quedaba siempre en el intento.

Precisamente en ese duelo ante el UCAM Murcia la entidad rindió un más que merecido homenaje a su presidente, Alfredo Gallardo, a quien Mario Galán impuso la insignia de oro y brillantes de la entidad. Aunque entonces nadie lo sabía, el comienzo de su despedida.

El último tramo del año se afeó. Cuatro partidos sin ganar en el antes inexpugnable Municipal acabaron con la paciencia de una afición que se mostró mucho más hostil de lo que en ella es costumbre.

El 17 de diciembre, coincidiendo con el último duelo en casa, Alfredo Gallardo anunciaba que dejaba la presencia y que además lo hacía de inmediato. En concreto sucederá el próximo martes. Si no media una sorpresa mayúscula, su sucesor será el empresario italiano Raffaele Pandalone que ya ha reconocido que asume que su desembarco haya podido levantar suspicacias. Pero todo eso forma parte ya de otra historia. De la que será contada en el próximo resumen del año.