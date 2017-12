Va por usted, presidente

José Manuel Fernández presentará el próximo viernes día 29 (21:00) en el Círculo Mercantil, su segundo libro sobre la Real Balompédica Linense y su historia. Después de que Seis años en la Gloria, que recogía el paso de los albinegros por la Segunda división absoluta, resultase todo un éxito de ventas, ahora verá la luz Alfredo Gallardo, 15 años de gestión, que no puede llegar en un momento más oportuno, ya que hace solo unos días el mandatario anunció en rueda de prensa que ponía fin a su paso por el cargo. En principio este segundo volumen debía tratar otros aspectos de la centenaria historia de la entidad, pero el hecho de que en septiembre se cumpliesen 15 años desde que Alfredo Gallardo desembarcó en la entidad hizo cambiar de criterio al autor, que ahora se ve respaldado por los acontecimientos.

"Esta idea estaba en mi mente hace tiempo pero pensaba dejarla para otro momento", explica Josele Fernández. "Sin embargo, trabajando en la historia de la Balona leí las informaciones aparecidas en Europa Sur en septiembre 2002 que hacían referencia a la llegada de Alfredo a la presidencia y me di cuenta de que quince años era un cifra bonita para hacer un libro".

Es, por tanto, una obra distinta a lo esperado. "Claro. No habrá más crónicas que las correspondientes a los momentos más importantes de la gestión de Alfredo. El resto será una sucesión casi cronológica de sus quince años al frente de la entidad. Cómo llegó, qué se encontró, qué medidas tomó…".

En el fútbol no abunda el uso de la memoria y una obra de este tipo permitirá que las próximas generaciones conozcan la gestión de Alfredo Gallardo. "Ésa es la idea. Por desgracia hay muy poco escrito sobre la Balona y menos aún sobre las gestiones presidenciales. Gente como Cristóbal Becerra, Emilio Sáez, Antonio Belizón, Juan Sabán… han quedado en el olvido y yo no quiero que eso ocurra con la magnífica gestión de Alfredo Gallardo".

En quince años hay muchas cosas que contar. "No hay duda. La gestión de Alfredo se ha caracterizado por su intensidad. No hay periodos muertos en las dieciséis temporadas. Lo que pasa es que yo lo he condensado en 140 páginas de textos y fotos en los que creo que ha quedado reflejada esta larga etapa que por desgracia termina".

La edición del libro va a coincidir con el final de la etapa que se narra. "Efectivamente. Cuando lo empecé no pensaba que la gestión de Alfredo podía tener fecha límite. Cuando lo terminé tampoco. Pero ahora nos hemos encontrado con esta decisión tan triste que, eso sí, le va a dar al libro un aire de homenaje que creo que beneficia mucho porque ya digo que lo que ha hecho por la Balona no podía quedar en el olvido. Espero que los balompédicos lo guarden como recuerdo de una etapa en la que todos hemos disfrutado".

La contribución del protagonista ha sido prácticamente nula. "Nadie sabía que esto estaba en marcha. No quería ir dando bandazos a la hora de resumir estos quince años. Me planteé hacer mi particular versión de la gestión de Alfredo. Ni él mismo se enteró hasta que ya estaba maquetado. Creo que se alegró aunque todavía estará con la duda de si le gustará lo que he escrito de él".

"No creo que el libro genere polémica", asegura el autor. "Quien me conoce sabe que mi ilusión desde pequeño es aportar al equipo de mi ciudad siempre en el sentido positivo. Hay una referencia a lo que llamo el 'motín de 2009', que lo viví en primera persona porque era jefe de prensa, pero es que aquello fue un episodio clave a la hora de provocar el descenso a Tercera y no se puede ignorar. Por lo demás, todo es simple referencia histórica. También hay un apartado dedicado a todos los colaboradores que ha tenido Alfredo en estos quince años, a los entrenadores y, por supuesto, a Miguel Rodríguez. Y una sorpresilla que no quiero desvelar".

"El libro se terminó cuando Alfredo no había anunciado su marcha, por lo que en él se habla de los próximos años como si siguiera en el cargo. Por desgracia, ha tomado la decisión de irse y espero que la Balona no lo note", concluye José Fernández.