Sánchez de la Nieta: "La tensión que vivimos es positiva, nos mantiene alerta"

El entrenador de la Real Balompédica, Pedro Sánchez de la Nieta, aseguró ayer que la tensión que rodea a su equipo de cara al encuentro de esta tarde con el Cartagena es "positiva" porque mantiene al vestuario "alerta, expectante" y agregó que se ha ahorrado el trabajo de motivación "porque más de lo que están los jugadores, es imposible".

Preguntado por el rival, el míster balono dijo al final de la última sesión preparatoria de la semana: "El Cartagena tiene lo que tiene. Es un equipo que va el primero por méritos propios, pero que es de Segunda B, porque en caso contrario estaría en otra categoría".

"Lo cierto es que muchos de sus jugadores ya estaban el año pasado y quedaron en mitad de la tabla", afirmó.

"Me preocupa el Cartagena en su justa medida, pero me ocupa más mi equipo, porque si estamos al nivel que realmente tenemos, se lo vamos a poner muy difícil, nueatras intención es que sufran más que nosotros", agregó.

Sánchez de la Nieta destacó el comportamiento de la afición a lo largo de la semana: "Hay un sentimiento detrás de estos colores que es tremendo", subrayó.

"Lo que me he encontrado aquí apenas lo he vivido en Granada o Jaén, pero esto que he vivido en una semana en la Balona, venir a los entrenamientos la gente, totalmente entusiasmada, después de haber cosechado un resultado entre comillas malo el domingo anterior no es que sea de diez, es de once", concluyó el preparador.