El Recreativo quiere llevarse a Sergio Rodríguez

El Recreativo de Huelva ha hecho saber al defensa de la Real Balompédica Sergio Rodríguez que tiene interés por hacerse con sus servicios para la temporada próxima. El lateral diestro tiene contrato en vigor y, según recalca, "intención de cumplirlo", mientras que la entidad de La Línea remite, como en todos los casos, a la cláusula de rescisión de contrato.

El Recre quiere firmar a Sergio Rodríguez. No es un macutazo de verano, sino un hecho contrastado. En Huelva incluso hay quien afirma que ha llegado a un acuerdo con la empresa que encabeza Juanma López, que pretende hacerse con las riendas del Decano, y que el mismo se haría efectivo en el caso de que el club llegase a sus manos. El propio jugador admite que poco después de finalizar la temporada representantes del conjunto onubense se pusieron en contacto con él para hacerle saber de sus intenciones, pero recalca que no solo no existe el mencionado acuerdo, sino que él les hizo saber que tiene intención "de cumplir el contrato" que le une a la Balona.

El lateral diestro es el jugador que más minutos disputó la pasada andadura

Sergio Rodríguez fue el futbolistas que más minutos acumuló sobre el césped la pasada campaña. Nada menos que 2.780 minutos en 31 encuentros, todos ellos como titular. No resulta extraño que llamase la atención de otros clubes de la categoría.

"Es cierto que me llamaron del Recreativo y que me mostraron interés", reconoce el defensa a preguntas de este periódico. "Y mi respuesta fue que tengo contrato en vigor con la Balona y que tengo intención de cumplirlo".

"Además la Balona no es que no me haya dicho que me busque equipo, es que me ha dicho que cuenta conmigo y además a largo plazo", recalca.

"Quiero que quede claro que yo estoy muy a gusto en la Balona y en La Línea, de hecho voy a pasar aquí la mayor parte de mis vacaciones de verano", asegura el jugador. "Podía haber respondido que no sé de qué me estáis hablando, pero prefiero decir la verdad y es tan cierto que me llamaron como que yo no he llegado a un acuerdo con nadie".

Por su parte el director general de la Real Balompédica, Mario Galán, se remite al acuerdo al que el club llegó con el futbolista talaverano el pasado verano, entonces por dos temporadas. "Conmigo personalmente puedo garantizar que no ha hablado nadie del Recre, pero en cualquier caso Sergio Rodríguez tiene contrato con nosotros y la Balona cuenta con él".

"Yo no puedo decir ahora que Sergio Rodríguez va a seguir en la Balona porque no soy adivino, lo que sí puedo garantizar es que si alguien lo quiere primero tendrá que contar con su consentimiento y segundo negociar con la Balompédica", advierte el dirigente albinegro.