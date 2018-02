La Balona frenó la salida de Stoichkov al Mallorca

La Real Balompédica Linense impidió la salida del sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov al Mallorca el pasado 31 de enero, justo el día en que se cerraba la ventana invernal del mercado de fichajes. El conjunto bermellón, líder indiscutible del grupo III de la Segunda B, llegó a realizar una importante oferta económica a la entidad de La Línea a cambio de la carta de libertad del sanroqueño, pero los dirigentes albinegros le remitieron a la cláusula de rescisión de contrato.

La primera maniobra que realizó Raffaele Pandalone nada más acceder a la presidencia de la Real Balompédica ha tenido más resultados del que se conoció ese día. El empresario italiano explicó al dar a conocer que había ampliado la duración del contrato de Stoichkov que había evitado su marcha al Real Murcia. Lo que no sabía es que ese mismo documento valdría también de candado para evitar la salida del delantero al Real Mallorca.

El excelente momento de juego que atraviesa el delantero de la Balona Stoichkov y, por qué no reconocerlo, el espectacular gol que anotó ante el Lorca Deportiva, pusieron al sanroqueño en el escaparate del mercado cuando apenas quedaban unos días para que se cerrase el plazo de fichajes.

La Balompédica ya había abortado su salida al Real Murcia, a cambio de mejorarle el contrato y de subir (quizás sería más correcto escribir duplicar) su cláusula. El propio jugador confesó en ese momento que el pacto con la directiva tenía mucho que ver con su deseo de seguir junto a su familia y que solo cambiaría de opinión si llegaba una oferta que supusiese un salto en su carrera. Dicho de otra forma, la llamada de un equipo de superior categoría.

El Mallorca confesó el día uno de febrero que no había podido contratar a un delantero y, según los medios locales, se guardaba "un as en la manga". Entre los nombres que salieron a la luz en Baleares no estaba el de Stoichkov, pero Europa Sur ha podido constatar que el Mallorca, a través de un tercero, llegó a ofrecer una cifra importante de dinero a la Balona a cambio de que dejase salir a Stoichkov.

La Balompédica, que a esas alturas (el mismo día 31) se quedaba sin uno de sus puntales y sin apenas margen de maniobra para sustituirle, insistió en que el club no le daría la baja y que por lo tanto el Mallorca tenía que abonar los 100.000 euros que marca su nuevo contrato como exigencia para entregarle la carta de libertad. El conjunto insular se negó siquiera a barajar esa cifra.