La Balona desplaza mañana 23 jugadores, pero sólo 19 están en disposición de medirse al Betis B

La Real Balompédica desplaza este domingo (7:45) a 23 jugadores hasta Sevilla, donde a partir de las 12:00 se enfrentará al Betis Deportivo en encuentro de la vigésimo primera jornada en el grupo IV de la Segunda división B que será televisado en directo a través de la web del conjunto heliopolitano.

Aunque Cobos se lleva a todos los hombres que con él se entrenan, la realidad es que sólo tendrá que hacer un descarte a la hora de determinar quiénes se inscribirán en el acta, ya que los recién llegados Elías Pérez y Ahmet Özcan aún carecen de licencia federativa y Sergio Molina están descartados de antemano por su lesión. Aunque nadie lo ha hecho oficial, es patente que la entidad ya no cuenta con los servicios del central catalán Dennis Nieblas, quien ni siquiera participó en el amistoso del pasado jueves con el Slavia de Praga.

El míster, que recuerda que el Betis B no es un equipo fácil de derrotar cuando juega de local, no ha dado pistas sobre el once inicial, pero todo indica que habrá muy pocas variantes sobre los once que el pasado domingo derrotaron al Badajoz en el Municipal.