La Balona afronta el partido de mañana con el UCAM sin el meta Javi Montoya

La Real Balompédica emprende viaje hoy hasta Murcia, donde mañana (12:00) se medirá al UCAM con una baja notabilísima de última hora, la del meta Javi Montoya, lo que va a propiciar el debut del cancerbero Alberto Martínez, que llegó en el mercado de invierno procedente del Villacarrillo del grupo IX de Tercera. La plaza de portero suplente será para el canterano Víctor Ayala, que se entrena habitualmente con la primera plantilla.

Javi Montoya recibió un fuerte golpe el pasado domingo en el duelo con el Melilla que no le impidió acabar el encuentro. Durante la semana no se entrenaba pero daba la sensación de que era por evitar que su lesión fuera a mayores, pero esta mañana el cancerbero ni pudo someterse a la prueba prevista porque la inflamación no remite y no puede ni pisar con fuerza.

La ausencia de Javi Montoya se une a las de Joe y José Ramón, también lesionados. Por decisión técnica se quedan en casa Espinar y Carrión. Entra entre los viajeros Mario Abenza, que se había caído de las últimas convocatorias.

Eso quiere decir que la Balona desplaza a tierras murcianas a: Alberto y Víctor (porteros); Sergio Rodríguez, Olmo, Mario Gómez, Luis Madrigal, Özcan, Gonzalo Almenara (defensas); Juampe, Ismael Chico, Sana, Elías Pérez, Juampe, Maurí, Sergio Molina, Gato (centrocampistas); Wilson Cuero y Stoichkov (delanteros).Cobos, que reconoce que le gustaría contar “con los 22 jugadores que componen la plantilla” para poder tomar las decisiones él, subraya que las lesiones “son cosas de la competición” y muestra su plena confianza en Alberto, quien, por otro lado, en los diferentes amistosos en los que ha tomado parte ha rendido a muy buen nivel.