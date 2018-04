La vista oral se prolongará en principio hasta finales de noviembre

El juicio del "procedimiento específico" de los ERE puede durar hasta finales de noviembre de este año. El tribunal se ha reunido este lunes en privado con las partes personadas en la vista oral para tratar de cuadrar el cronograma del juicio, en el que inicialmente se habían previsto 94 sesiones hasta el 31 de octubre, y añadir las sesiones que la Fiscalía y los abogados necesitan para la fase documental y la exposición de sus informes de conclusiones definitivas.

Tras oír a las partes, el juicio se prolongará en principio durante unas 20 sesiones más, con lo que no acabaría hasta finales de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP han informado a la Sala de que necesitan al menos "tres sesiones" –las sesiones del juicio se celebran de lunes a miércoles en sesiones de mañana y las tardes de los miércoles- para la documental y la exposición de sus informes, mientras que la media de las defensas ha apuntado que necesitarán unas tres horas para informar, salvo las defensas de algunos ex consejeros que han señalado que precisarán de una sesión completa del juicio al menos.

El tribunal se ha comprometido a entregar un nuevo cronograma que incluya estos tiempos. Hasta ahora la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla había fijado un hipotético calendario para el desarrollo de la vista oral que contempla la celebración de un total de 94 sesiones entre los meses de febrero y octubre.El magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente de la causa y quien preside el juicio, dictó en su día una providencia en la que fijaba este hipotético calendario, a instancia de los abogados de dos de los ex altos cargos enjuiciados que habían solicitado que se les facilitara un calendario para evitar el solapamiento con otros señalamientos de juicios que tienen pendientes estas defensas. Ahora algunas de estas defensas ya han apuntado que tienen juicios fijados para el mes de noviembre, pero el tribunal les ha recordado que este juicio es preferente por haber sido señalado con anterioridad.

El tribunal había contemplado un total de 94 sesiones del juicio hasta el 31 de octubre. Así, en el mes de febrero se habían previsto ocho sesiones, 11 en marzo, 12 en abril, 13 en mayo, 12 en los meses de junio y julio, 11 en septiembre y 15 en octubre. El mes de agosto no habrá sesiones coincidiendo con el parón de las vacaciones de verano. El juicio no se ha detenido ni por la semana Santa ni por la Feria, dado que hubo sesiones el lunes y martes Santo, y también están señalados dos días en la Feria de abril, 16 y 17 de abril, pero no el 18, que es festivo local.