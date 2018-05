"No veo a los independentistas capaces de asumir su fracaso"

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) se encuentra este fin de semana en su ciudad natal donde, además de asistir a la inauguración de la nueva sede provincial de Ciudadanos, ubicada en la céntrica calle Rosario, podrá pisar el parque González Hontoria para disfrutar durante unas horas de la Feria del Caballo. La líder de la oposición en el Parlament concedió esta entrevista a Diario de Jerez en la mañana de ayer horas antes de la reunión de dirigentes de Junts per Catalunya en Berlín para decidir si mantienen a Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat o bien optar por otra candidatura alternativa con la que evitar nuevas elecciones.

-Hace cinco meses nos concedía una entrevista en un momento en el que se desconocía quién podría ser el nuevo president catalán y, transcurrido este tiempo, seguimos sin saberlo. Perdóneme pero me da la sensación de que la política catalana vive lo más parecido a la película 'Atrapado en el tiempo' con el día de la marmota...

-El nacionalismo ha provocado que todos hayamos perdido tiempo, oportunidades, amigos, relaciones personales... El nacionalismo siempre conlleva perder, nunca ganar.

-Y ahora un nuevo capítulo con la reforma de la Ley de Presidencia que no va a tener recorrido por el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno central...

-No va a tener recorrido porque es una barbaridad y las barbaridades en democracia tienen poco recorrido. Es una ley con nombres y apellidos de la que ya he dicho que me recuerda a la ley de impunidad que aprobó Berlusconi hace unos años y que fue tumbada por el Constitucional italiano, aunque Berlusconi dijera que eso bien poco le importaba. Fíjese que, al final, todos los populistas se parecen mucho. Y esta ley es una muestra de que los independentistas siguen marcando el ritmo porque, entre otras cosas, hay una Ley Electoral que les beneficia. Por eso, siempre que tengo una oportunidad apelo al bipartidismo para que entre todos hagamos un aprendizaje colectivo de lo que no se puede hacer, que es mantener una Ley que beneficia a los partidos nacionalistas. La victoria de Ciudadanos en las pasadas elecciones ha servido de mucho porque, si no hubiéramos ganado, la situación sería mucho peor y ellos hubieran tenido más recorrido. Pero como les ganamos, les frenamos. Nos queda mucho trabajo entre todos porque el nacionalismo es un gran daño para este país.

-Hoy [por ayer] ha habido una reunión en Berlín de dirigentes de Junts per Catalunya para decidir qué hacer. ¿Qué espera que ocurra?

-Puede pasar cualquier cosa porque los nacionalistas están acostumbrados a fuegos artificiales y a apelaciones históricas sin sustancia, que es lo único que saben hacer. No creo que se vaya a saber si vamos a elecciones o no, no lo creo. Nada va a salir de Berlín ni de Puigdemont para resolver la situación. Lo que salga será únicamente para liarlo todo aún más.

-¿La candidatura de Elsa Artadi a la presidencia sería el último recurso para evitar otras elecciones?.

-Últimamente se están viendo muchos nombres, no solo el de Elsa Artadi. No sé quién va a ser pero la discusión no es esa; tenemos que ver si vamos a elecciones o si son capaces de reconocer que han fracasado y de poner un gobierno que cumpla con las leyes. No es tan importante a quien pongan sino lo que van a hacer. Habrá que ver si asumen el fracaso del procés y empieza a cumplir las leyes porque, si no cumple las leyes, va a ser todo igual y van a seguir perjudicando a los catalanes.

-Pero cualquier vía pasa por un paso al lado definitivo de Puigdemont y esto sigue sin producirse...

-Puigdemont está controlando la vida de siete millones y medio de personas, una circunstancia que me parece muy triste. Él solo piensa en él y todo lo que hace es para intentar beneficiarse. Puigdemont solo hará lo que él crea que es mejor para él. Pero lo que me da pena es que ni los suyos son capaces de decirle que dé un paso al lado y que deje de entorpecer. Necesitan a alguien que les diga que Puigdemont es pasado.

-¿Catalunya está condenada a unas nuevas elecciones?.

-Por desgracia, la Ley Electoral hace que Cataluña esté condenada a lo que diga Puigdemont, un fugado de la justicia. Pero también quiero incidir en que el Gobierno de España se ha negado a recurrir la delegación de voto de Puigdemont y Toni Comín. Es increíble que un señor que da un golpe de estado, que se fuga y se cachondea de todos, pueda delegar su voto y seguir cobrando dinero público, sin trabajar y fugado de la justicia. Como él sigue siendo diputado porque no tiene la necesidad de dimitir, él está encantado de la vida porque parece que ni se ha fugado.

-Pero, ¿beneficiarían o perjudicarían unas nuevas elecciones para Cataluña?.

-Lo mejor para Cataluña es que haya un gobierno que cumpla las leyes, que acate las sentencias y se ponga a gobernar para resolver los problemas de los catalanes como la educación, las listas de espera sanitarias... Lo bueno para Cataluña es que haya un gobierno, pero que respete las leyes. Si tenemos un gobierno Puigdemont 2.0 no va a salir ninguna solución. ¿Serán estos señores capaces de formar un gobierno que respete las leyes y a todos los catalanes? Esa es la gran pregunta pero, por lo que veo en el Parlament, no les veo capaces de hacer ese ejercicio democrático de asumir su fracaso.

-¿Aprecia que haya algún movimiento dentro del bloque independentista que, aunque tibio, vaya encaminado a abandonar la vía de la unilateralidad?. Se lo pregunto porque parte de los recursos presentados por los políticos que están presos han ido en esa línea...

-La unilateralidad que rige actualmente es la de Puigdemont. Hemos pasado de la unilateralidad jurídica a la unilateralidad personal de Puigdemont. Es Puigdemont quien tiene secuestrado el discurso y ha atado de manos a sus compañeros.

-Yo se lo pregunto porque en el debate sobre la Ley de Presidencia del pasado viernes, el portavoz de Junts per Catalunya reconoció que el cambio normativo iba a tener poco recorrido. No es el mismo discurso cuando se aprobaron las llamadas 'leyes de desconexión'...

-Ahora se están persiguiendo intereses muy personales. Tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras están buscando sus propios intereses en circunstancias muy distintas, uno huido por la justicia y otro que, al menos, dio la cara ante ella. En Cataluña hace falta algo más que los partidos independentistas hagan referencias veladas a que no van a ir por la unilateralidad. Hace falta que reconozcan que esto ha sido un fracaso y trabajen por lo que nos une a los catalanes. Esas entrevistas o cartitas que dejan entrever que van a cambiar de camino me resultan totalmente insuficientes. Ellos la han liado tanto que no es suficiente con un pequeño cambio de discurso.

-¿Hay un divorcio real entre Junts per Catalunya y ERC?

-La imagen de unidad del independentismo es otra farsa del procés. Se están matando entre ellos pero les da miedo reconocerlo en público. El independentismo lo divide todo, incluso a los independentistas.

-¿Una hipotética salida de prisión de los políticos encarcelados ayudaría a una salida política a esta situación?

-Creo que nos estaríamos equivocando si mezclamos el ámbito judicial con el político. Los políticos tenemos que dejar trabajar a los jueces, sin injerencias, y dedicarnos a hacer política. Es una barbaridad que yo pueda decirle a un juez si alguien debe entrar o salir de prisión, aunque eso es lo que quería el propio Puigdemont con las leyes de transitoriedad al atribuirse la posibilidad de elegir a dedo los jueces de un hipotético tribunal supremo catalán.

-¿Fue un varapalo la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión?.

-Respetamos todas las sentencias pero la alemana hay que leerla entera. Y en ella se dice que Puigdemont no es un preso político ni un perseguido por ideas políticas y que sí que hubo violencia imputable a Puigdemont el 1 de octubre pero que no fue de la magnitud suficiente para caer el orden constitucional. Esto sí nos puede llevar a un debate político sobre el papel de las euroórdenes.

-Pero bien es cierto que puede generar un galimatías jurídico ya que en España a unos se juzgará por un delito y a otros por otro...

-Eso nos lleva a ese debate político que hablo de las euroórdenes y las colaboraciones judiciales entre países.

-Le pregunto por otros asuntos más allá de Cataluña. ¿Qué le ha parecido la escenificación de la disolución de ETA?

-Los muertos de ETA no se van a tapar con muchas escenificaciones que hagan. ETA no se ha disuelto sino que ha sido derrotada por la democracia española, por el trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil, por la justicia y por la sociedad en general. No vamos a dejar que los terroristas cambien el relato; no hubo conflicto sino terrorismo; no ha habido víctimas de dos bandos sino víctimas de terrorismo; y no es paz, es terrorismo contra inocentes. No vamos a dejar que ellos escriban la historia; el mérito de que no maten es de todos los españoles, no de la banda terrorista.

-¿Ciudadanos va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de este año tras el acuerdo entre PP y PNV?.

-Tenemos un acuerdo sobre el contenido, hemos negociado mejoras para los autónomos, incrementado los permisos de paternidad, una bajada del IRPF, subida de las pensiones... Si esto se mantiene, apoyaremos los Presupuestos porque somos un partido de palabra.

-¿Y qué va a hacer Ciudadanos en Madrid? ¿Va a apoyar el candidato que presente el PP?.

-Lo más razonable y sensato no es que PSOE y Podemos se aprovechen de esto para repartirse las sillas cuando solo quedan ocho meses de gobierno práctico sino que el PP ponga un candidato limpio, porque me imagino que alguno tendrán. Y tenemos claro que será un presidente interino porque en unos meses serán las elecciones y estoy convencida de la victoria de Ciudadanos. Salimos a ganar.

-Las encuestas, por ahora, les son muy favorables...

-Ya ganamos en Cataluña y estoy convencida de que también ganaremos en Madrid.

-¿Y en Andalucía? ¿Habrá adelanto electoral?.

-Susana Díaz no tiene razones para un adelanto porque tiene los presupuestos aprobados y cuenta con estabilidad pero sabemos que ella suele poner las elecciones cuando le conviene. Pero seguimos trabajando y hemos conseguido que haya mejoras para los andaluces pues ya no se tiene que pagar impuesto de sucesiones, hay mejoras para los autónomos y para la clase media, se ha mejorado los servicios básicos, hay menos chiriguitos políticos... y lo hemos hecho en tres años desde la oposición. Hemos dado estabilidad y nos hemos preparado para gobernar en Andalucía. Estoy convencida de la victoria en Andalucía pero también en Jerez. Los jerezanos nos merecemos otro proyecto que no sea el de los socialistas, el del PP o el de Pacheco.