La tensión crece en Algeciras al morir un niño arrollado por una lancha

Otro hecho violento sacudió ayer la convivencia, cada vez más dañada, en otro punto del Campo de Gibraltar. La tensión subió de nuevo varios puntos en Algeciras, donde la psicosis empujó a muchos a vincular el suceso con el entorno del narcotráfico. Dos embarcaciones -a una de ellas se le vinculó enseguida con el negocio de la droga; el Ministerio del Interior lo desmentiría más tarde- se vieron envueltas en un grave incidente con una víctima mortal, un niño.

Manuel tenía nueve años y murió en la playa de Getares, en Algeciras. La embarcación en la que navegaba acompañado de su padre fue arrollada por una lancha semirrígida a primera hora de la tarde. Sus dos ocupantes fueron detenidos en el momento.

Los dos hombres detenidos tienen antecedentes por narcotráfico

La barca en la que se encontraba el niño estaba cerca de la playa. Según explicaron familiares del fallecido, habían salido a iniciativa del niño a dar una vuelta aprovechando el buen tiempo. Mientras navegaban se cruzaron con la otra embarcación, una semirrígida con dos ocupantes. Las declaraciones de algunos testigos apuntan a que el padre increpó a los ocupantes de esa lancha por la velocidad a la que circulaban y las maniobras, a su entender peligrosas, que estaban haciendo. Según esos mismos testimonios, tras la discusión la neumática, una semirrígida, arremetió a la otra lancha. La embestida mató al menor.

Según explican fuentes policiales, fueron los propios usuarios de la playa los que se encargaron de retener a los dos ocupantes de la embarcación hasta que llegaron agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. Cuando llegaron encontraron al pequeño fallecido y al padre herido. Éste, según algunos testigos, llegó a autolesionarse clavándose un destornillador al comprobar lo que le había pasado a su hijo. Hasta la zona se desplazaron numerosos familiares y amigos de las víctimas de este siniestro. La Policía Nacional despejó el área. También participaron en el dispositivo la Policía Local de Algeciras, Salvamento Marítimo y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

El piloto y el copiloto de la embarcación que hizo el abordaje fueron arrestados en la playa. Ambos son de nacionalidad española y cuentan con antecedentes por narcotráfico, según explicó después el delegado del Gobierno, Antonio Sanz.

El tipo de embarcación utilizada, llamada goma por los testigos, es similar a la que se usa para el narcotráfico pero de menor tamaño. Ante esa denominación se generó confusión a primera hora de la tarde de ayer, de hecho el propio Sanz llegó a asegurar que podría ser una narcolancha, pero que no portaba droga. Incluso llegó a recordar que el Ministerio del Interior está trabajando en una ley que prohíba el uso de narcolanchas como fórmula para luchar contra el narcotráfico en la zona. A última hora, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que ninguna de las embarcaciones está relacionada con los narcos.

No es raro ver en Getares embarcaciones de recreo a gran velocidad y acercándose a la orilla, como también una embarcación de la Guardia Civil para evitar precisamente ese riesgo. De hecho, apuntó Sanz, ambas embarcaciones implicadas en el accidente estaban dentro de una zona balizada, aunque esas balizas ayer no eran visibles. El balizamiento de verano aún no se ha instalado en la playa de Getares, como sí se ha hecho en la de El Rinconcillo.

El delegado explicó que se estaba tomando declaración a testigos, reconociendo que actualmente "no es posible evaluar en qué circunstancias se produjo" el incidente, e insistió en que "se necesita tiempo para evaluar las circunstancias al objeto de definir el caso". Sí quiso trasladar la "conmoción", "dolor" e "impacto" por el suceso y expresó su solidaridad con la familia y con los amigos de la víctima, así como con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), con el que había hablado y al que le había trasladado "todo el cariño" ante estos hechos "tremendos".

El incidente volvió a llevar a primera línea el debate la necesidad de un plan urgente que haga frente a la cada vez más deteriorada situación no sólo en Algeciras, sino en otras ciudades y núcleos urbanos del Campo de Gibraltar. El Gobierno andaluz lo demandó al Ejecutivo central y éste, por boca del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamó la convocatoria de la Junta Local de Seguridad en Algeciras para abordar la escalada de tensión que se vive en diferentes zonas costeras de Cádiz ante la violencia de los diferentes grupos de narcotráfico asentados en la zona. Zoido trasladó esta petición al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a quienes instó a convocar la Junta Local de Seguridad con toda urgencia, concretamente para la tarde de hoy mismo, según informaron fuentes del Ministerio de Interior.