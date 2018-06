Nueve temporeras marroquíes denuncian abusos laborales y sexuales en el campo onubense

Nueve temporeras marroquíes, que forman parte del contingente de mano de obra extranjera que acude a Huelva para trabajar en la campaña fresera, han denunciado ante la Guardia Civil posibles casos de abuso laboral y cuatro de ellas por supuesto acoso sexual en una finca fresera de Almonte. Estas denuncias se suman a la que interpuesta por un posible delito de abuso laboral y sexual en una finca de Moguer.

Algunas de estas trabajadoras acudieron ayer a la sede de la Inspección de Trabajo acompañadas por Diego Cañamero, ex dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, y Óscar Reina, secretario general del SAT, confirmó ayer que se han interpuesto cuatro denuncias: "Una por denegar el auxilio médico a una trabajadora, dos por ponerlas en un autobús para expulsarlas de la finca, una por acoso sexual y la última por todo en conjunto; también estudiamos poner una más por intento de soborno".

Frente a ello, Juan Ángel Rivas, abogado de la empresa señalada en las denuncias aseguró que "no tiene conocimiento de denuncia alguna, ni por parte de la Inspección de Trabajo, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía y quiero recordar que se trata de asuntos más que graves, ya que si fuesen ciertas esos hechos de abusos sexuales, nos hubiesen citado de inmediato, o se nos hubiera requerido información alguna".

Su convencimiento es que "creo que no lo han hecho porque no dan credibilidad a dicha denuncia, si es que la ha habido". También recordó que "lo que no dicen los representantes del SAT, es que en la empresa hay casi 400 mujeres trabajando y que la inmensa mayoría de ellas se enfrentaron a ellos porque no estaban de acuerdo con lo que hacían". Manuel Matos, el responsable de la empresa señalada y aseguró que dichas acusaciones de "calumnias, mentidas y difamaciones".

Esta versión fue confirmada por fuentes conocedoras de los hechos denunciados, que señalaron que "las denuncias que hasta este momento tenemos en lo que va de campaña, son por cuestiones estrictamente laborales, como que no se les pagan las horas que habían acordado, o que se les abonan menos cajas de las que recogen, es decir, algo que pasa todos los años y por cuestiones menores, en el mismo número que otras veces".