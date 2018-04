La sentencia de la manada se conocerá este jueves

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz, leerá el próximo jueves, a las 13:00 horas, el fallo de la sentencia de los cinco jóvenes sevillanos que están acusados de la supuesta violación en grupo de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

La lectura del fallo tendrá lugar en la sala de vistas 102, en la primera planta del Palacio de Justicia de Pamplona, en audiencia pública, aunque no asistirán los acusados y no habrá imágenes del acto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Se trata de una de las deliberaciones más complicadas para un tribunal por la repercusión que tendrá la sentencia y los tres magistrados que componen la Sección Segunda de la Audiencia de Pamplona han mantenido serias discrepancias en torno a la sentencia de la Manada.

Desde que terminó el juicio han pasado más cuatro meses sin que la sentencia se haya notificado, lo que ha dado pie a multitud de rumores sobre las discrepancias, que son ciertas, entre los tres magistrados encargados de deliberar y dictar una sentencia condenatoria, como reclaman la Fiscalía navarra y la acusación particular, o la absolución, como exigen las defensas. Ésta última opción supondría un auténtico escándalo después de la expectación que ha generado este caso desde el mismo día en que se denunció la agresión sexual, en la madrugada del 7 de julio de 2016.

Fuentes del caso apuntan a que la deliberación de la sentencia de la Manada ha provocado una profunda división entre los tres magistrados que componen el tribunal: el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz -que es además el ponente de la causa y por tanto el encargado de redactar la sentencia-, y los magistrados Raquel Fernandino Nosti y Ricardo Javier González González. Hay quien señala incluso que dos magistrados habrían alcanzado ya una posición común en torno al fallo frente al tercero, pero también hay discrepancias sobre si ese voto mayoritario -de dos a uno- sería a favor de la condena de los cinco acusados o de la absolución.

Lo que sí parece claro es el sentido posiblemente exculpatorio al que apunta el voto particular que nada más terminar la vista oral emitió el magistrado Ricardo Javier González, cuando una de las defensas solicitó la puesta en libertad de los acusados. El tribunal decidió entonces mantener en prisión a los cinco sevillanos, pero este magistrado se mostró a favor de su puesta en libertad en ese voto particular, que emitió en la misma línea que había hecho en dos ocasiones anteriores en autos dictados en julio y septiembre de 2017. En ese voto particular, el juez consideraba que las razones para mantener a los cinco acusados en prisión son "inconsistentes e insuficientes", añadiendo que la decisión de que siguieran privados de libertad adolece de la "misma falta de motivación" que ya expuso cuando se solicitó la libertad en anteriores ocasiones.

Otras fuentes dicen que en las deliberaciones celebradas en los últimos meses por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra se mantiene esa diferencia de 2 a 1 pero a favor de la absolución, y hay quien avanza una tercera vía aún más compleja. Que habría una división total entre los tres magistrados: uno a favor de la condena, otro de la absolución, y el tercero plantearía la condena pero no por un delito de agresión sexual, sino de abusos sexuales.

Si la Sala optara finalmente por esta tercera vía, la de la condena por abusos, habría una drástica reducción sobre las peticiones de condena actuales -que llegan hasta los 25 años de cárcel- y que bajarían hasta los seis o siete años de cárcel, lo que permitiría la puesta en libertad de los jóvenes teniendo en cuenta los casi dos años que llevan en prisión provisional.

En cualquier caso, varias fuentes consultadas sostienen que la sentencia saldrá a lo largo de este mes e incluso comentan que, más allá de las diferencias entre los jueces, la demora puede deberse a que este tribunal es muy "concienzudo y parsimonioso" en sus deliberaciones, con lo que algún retraso es característico de esta Sección de la Audiencia navarra.

Los cinco sevillanos, que están prisión provisional desde hace 16 meses, se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 22 años y diez meses de cárcel y al pago de una indemnización de 100.000 euros para la víctima, acusados de un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con intimidación.