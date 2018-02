La vista se reanuda con la incógnita sobre si Javier Guerrero declarará

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE se reanudará mañana con la incógnita sobre si el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales procesados, accederá a prestar declaración ante el tribunal o se acoge a su derecho constitucional a no declarar.

Después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla notificara el pasado viernes el auto resolviendo las cuestiones previas -en las que lo dejó todo igual, pero con un delito menos para los 22 ex altos cargos, al apartar del proceso el delito de asociación ilícita que planteaba el PP-, la vista oral, que entra en su séptima sesión desde que arrancara en diciembre pasado, se reanudará en principio con la práctica de la prueba, comenzando por la declaración de los acusados.

Antes de que comience el interrogatorio de los 22 ex altos cargos las defensas podrían plantear al tribunal que se pronuncie, dado que hasta el momento no se ha resuelto nada, sobre la petición de suspensión de la vista oral que planteó un grupo de abogados tras la admisión por parte de la Sala de una "profusa documentación" de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares.

Los letrados elevaron su "protesta" por la admisión de estas pruebas y reclamaron la suspensión del juicio por entender que su admisión vulnera el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial de los acusados y genera indefensión a las partes.

Hay otro elemento que puede incidir en el arranque del juicio y es que el tribunal estableció en una reciente providencia en la que fijó el calendario de sesiones hasta octubre próximo que una vez que se resolvieran las cuestiones previas, "se determinarían los concretos días que habrán de declarar los acusados, testigos y peritos", algo que hasta la fecha no se ha establecido o notificado.

En el caso de que el tribunal rechace la suspensión del juicio, como parece probable, se iniciaría el interrogatorio de los acusados, siguiendo el orden propuesto por la Fiscalía Anticorrupción.

En este caso, el primer procesado en declarar sería el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que acuñó el término "fondo de reptiles" para referirse a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban las ayudas bajo sospecha.

La incógnita está en si Guerrero declarará o se acogerá a su derecho a no declarar, o bien optará por contestar sólo a algunas de las partes o únicamente a su defensa. Todas las posibilidades están abiertas porque hasta el momento su defensa no ha revelado qué hará finalmente.

No obstante, otras defensas sugieren que éste ex alto cargo debería acogerse a su derecho a no declarar, puesto que su testimonio podría influir directamente en la defensa de otros ex altos cargos que también se sientan en el banquillo de los acusados.

A lo largo de los siete años que han transcurrido desde que comenzó la instrucción de la macrocausa de los ERE Javier Guerrero ha mostrado las dos posturas a la hora de comparecer en el juzgado. Así, en los primeros momentos, cuando fue citado por la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya -que lo envió en dos ocasiones a prisión-, accedió a prestar declaración, y posteriormente, al igual que ocurrió con otros muchos investigados, optó por acogerse a su derecho a no declarar cada vez que era citado en algunas de las 270 piezas que están en fase de investigación.

En una de sus primeras declaraciones, en marzo del año 2012, Javier Guerrero ratificó lo que ya había contado a la Guardia Civil, implicando a "todo" el Gobierno de la Junta en el caso, al afirmar que el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas era conocido y amparado por todo el Ejecutivo andaluz. Guerrero afirmó entonces que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Es más, el ex director de Trabajo aseveró que tanto el Consejo de Gobierno como el presidente de la Junta "conocían" el sistema de concesión de las subvenciones, algo que para este acusado es un "dato objetivo", por además estaban al tanto otras consejerías.

Llegó incluso a decir que recibió presiones y órdenes apara que se concedieran determinadas ayudas, entre las que puso como ejemplo Bilore y la industria auxiliar naval de Cádiz, y así explicó que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Manuel Chaves diciéndole que tenía que solucionarse "sí o sí" el problema de Bilore porque al día siguiente el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba).

Guerrero añadió que el ex viceconsejero Agustín Barberá le realizó otra indicación en los mismos términos para que resolviera el conflicto de la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que según Guerrero provocó un incremento de 26 millones en el presupuesto que la dirección de Trabajo no tenía.

El ex alto cargo le dijo también a la juez Alaya que el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas públicas se creó ante las objeciones que puso la Intervención General de la Junta en relación con el último pago de las ayudas a la empresa Cárnicas Molina y la "preocupación" del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante varias crisis empresariales.

A la declaración de Guerrero está previsto que sigan las de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, el ex viceconsejero Agustín Barberá y la ex ministra Magdalena Álvarez, mientras que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararán entre los últimos.