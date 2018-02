Guerrero aseguró a la juez Bolaños que el interventor y Aguayo avalaron el sistema

El tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE ha visionado en la octava sesión el vídeo con la declaración voluntaria que el ex director de Trabajo Javier Guerrero prestó el 21 de octubre de 2015 ante la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la que el ex alto cargo aseguró que la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez avalaron en el año 2005 el sistema por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Ésta es la única declaración de las cinco que se han mostrado en la vista oral que Javier Guerrero podría ratificar completamente o con algunos matices, ya que la prestó de manera voluntaria una vez que María Núñez Bolaños se incorporara a la instrucción de las macrocausas. Sin embargo, la ratificación no se ha realizado al término de la sesión de este martes puesto que aún quedan por visionar otros dos vídeos de esa comparecencia, unos 25 minutos en total.

Guerrero señaló que a esa reunión asistieron la entonces viceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, el interventor y él mismo, con motivo del informe adicional de la Intervención relacionado con IDEA correspondiente al ejercicio de 2003.

En esa reunión se trató el supuesto déficit causado al IFA por el pago de las ayudas derivadas de los convenios suscritos por la Consejería de Empleo y, según Guerrero, al término de la misma se acordó que se "siguiera con el procedimiento tal y como se estaba llevando" y añadió que "se decidió seguir con el mismo procedimiento porque les pareció correcto".

Así, señala que "había un mandado y un procedimiento, y me ceñí siempre a ese mandato y a ese procedimiento", en alusión al convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas. "Creo que siempre actuaba dentro de la legalidad y no entendería que la Administración no le diera a un gestor suyo un procedimiento que no fuera legal", insistía.

En la declaración voluntaria ante Bolaños, Guerrero ha dicho que las transferencias de financiación eran "discrecionales" como las que según ha explicado se concedían a nivel estatal, por cuanto a su juicio el marco legal era "el mismo" que el de la orden ministerial de 5 de abril de 1995. No ha habido ninguna "trama", indicó Guerrero, que también defendió que no dio órdenes para que se hicieran los "pagos cruzados" de ayudas con las distintas pólizas y negó igualmente que el bufete Estudios Jurídicos Villasís de Sevila actuara como un "intermediario" suyo.

Guerrero explicaba igualmente en esa declaración que "control siempre ha habido" de las ayudas. "No soy consciente de que a nadie que no reuniera las condiciones se le dieran las ayudas", decía en ese interrogatorio, en el que también dijo que incluso su suegra -que también fue beneficiaria de las ayudas- "tenía el mismo derecho que los 6.300 beneficiarios". A su juicio, que haya "seis" casos de supuestos intrusos de entre los 6.300 beneficiarios "es muy poco significativo para pensar" que se hizo "para favorecer a no sé quién", si bien admite que "ninguna solicitud fue denegada" por su centro gestor de las ayudas.

El principal imputado en la causa sostuvo ante la juez que "todo el mundo no era igual" a la hora de conceder las ayudas, porque había que tener en cuenta factores como el sueldo o la categoría de los trabajadores que las solicitaban, y además "cada negociación era una operación distinta".

El ex director de Trabajo justifica las ayudas por la situación conflictiva de empresas en crisis. "Había problemas de reestructuración de empresas y lo que hicimos fue intentar ayudar a todo el que vino pidiendo ayuda y lo hicimos de la mejor forma" que entendieron, resumía el ex director de Trabajo que, de otro lado, ha negado que se lucrara con las ayudas. "No me he lucrado, no me he llevado un duro de nada", sino que ha vivido de su sueldo, aunque también ha reconocido que "ha habido actuaciones que con el tiempo no le han gustado los derroteros que tomaban ciertas entidades".

También alegó que "todos" los expedientes de las ayudas "estaban completos" y si no lo están es porque le consta que "ha desaparecido documentación", insistiendo en que en otros casos la documentación "ha sido expurgada".

Más declaraciones

La Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes la octava sesión del juicio por el “procedimiento específico” de los ERE con la reanudación de la lectura de la declaración del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero ante la juez Mercedes Alaya, declaraciones de las que hasta ahora el ex alto cargo se ha retractado porque considera que se prestaron en medio de una “tremenda presión mediática y de la Policía” para que declarara.

El secretario del tribunal, Rafael Castro, ha comenzado la lectura de la declaración que Guerrero prestó el 9 de marzo de 2012 –por tercer día consecutivo- ante Mercedes Alaya, en la que la juez le preguntó por la expresión que había manifestado el día anterior, cuando Guerrero indicó que estaban "disparándole a él para salvar la honorabilidad de otros".

Alaya le pidió a Guerrero que pusiera nombre y apellidos a esas otras personas, momento en que según consta en esa declaración el ex director de Trabajo se refirió al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, porque según Guerrero iba diciendo de él "que es un indeseable", al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que decía "que no me conoce de nada", y a la ex consejera de la Presidencia Mar Moreno,"que me pone a caer de un burro cada vez que puede", sostuvo Guerrero, que explicó entonces que todo esto le "escandaliza".

En esa declaración, Guerrero afirmó que no entiende que estas personas puedan decir que durante los tres gobiernos en los que estuvo como director general de Trabajo no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la dirección general de Trabajo, ya que a su juicio conocían que las mismas se concedían de forma discrecional. "Estoy convencido de que estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba", insistió el principal imputado, que también calificó en aquella comparecencia de "desafortunadas" las manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que le llamó "chorizo, putero y drogadicto", expresiones por las que dijo que se había querellado.

El secretario: "No soy una máquina"

Tras la lectura de la declaración, los fiscales delegados de Anticorrupción pidieron al tribunal que se diera lectura a las preguntas que en su día hicieron constar en el acta y a las que no respondió Javier Guerrero -acogiéndose a su derecho a no declarar-, quien sólo contestó entonces a la juez. Después de leer algunos folios con numerosas preguntas, el secretario del tribunal, Rafael Castro, se detuvo y le dijo al presidente que no tenía por qué seguir leyendo porque entendía que esas preguntas no eran parte de la declaración en sí misma. "Son preguntas que está haciendo el fiscal, no estoy dando fe de nada", ha dicho el letrado de la Administración de Justicia.

El presidente del tribunal, el magsistrado Juan Antonio Calle Peña, le pidió que siguiera leyendo y tras varios minutos, el secretario volvió a interrumpir la lectura bastante enojado. "Tengo derecho a parar de vez en cuando, a beber un poco de agua, no soy una máquina", por lo que la sesión se interrumpió para buscar a una funcionaria que auxilie al letrado de la administración de Justicia en la lectura de las declaraciones.

El fiscal ha pedido igualmente que se dé lectura al contenido íntegro del acta de la declaración, que incluye además las preguntas que plantearon las demás acusaciones personas y ante las que Guerrero también guardó silencio en su momento. Al término de la lectura de esta parte de la declaración, el ex alto cargo ha dicho que no la ratifica por los mismos motivos que expuso en la sesión de ayer, por las presiones mediáticas y policiales.

El juicio continuará mañana con el visionado de los 25 minutos que aún faltan de la declaración de Javier Guerrero ante la juez María Núñez Bolaños, y al término de la misma tendrá que pronunciarse sobre si la ratifica íntegramente o introduce algún matiz o apreciación.