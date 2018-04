Una publicación de 16 años en un marco de 150

El Anuario cumple 16 años, y 2017 quedará grabado en la Historia de España -esta vez sí- como el año de la proclamación fallida de la república catalana, el último de los estallidos en cadenas que se vienen sucediendo desde la crisis financiera mundial que arrancó hace una década. Durante todo este tiempo pasado, Susana Díaz sostiene que Andalucía ha sido leal con el Estado y con el Gobierno del PP, al menos en lo que se refiere al cumplimiento de las estrecheces presupuestarias y el apoyo al artículo 155, por lo que ahora, le toca a España cumplir. La presidenta de la Junta explicó esto en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla, a una semana de que viaje a Madrid a reunirse con Rajoy para tratar de la demanda. Sin embargo, la pregunta que se hacen -nos hacen- algunos de los invitados es si este año, 2018, finalizará con la convocatoria de las elecciones andaluzas. Y, eso, sólo lo sabe Susana Díaz. Puede ser, en otoño, aunque la primavera sevillana se convirtió en invierno en la noche del Anuario, testigo no privilegiado de las oscilaciones del clima en Andalucía y de la ausencia de climatización en el Alcázar como consecuencia de su alta protección. Patrimonio de la Humanidad.

Cuatrocientas personas se dieron cita en la presentación del Anuario, en lo que ya es uno de los grandes actos del año en la comunidad: se habla, sobre todo, de política. Los discursos cruzados de los intervinientes han dado para mucha crónica política. Esta vez no habla una de las clásicas, María Jesús Almazor, aunque está en la sala: es la nueva CEO de Telefónica España, y su puesto en la dirección del Territorio Sur de Telefónica lo ocupa Jerónimo Vílchez, que se confiesa "telefónico". Hay que agradecer la acuñación de estos términos. José Joly empleó en su discurso el de "camelo" para definir el invento semántico de lasfake news, aunque advirtió de que hoy la mentira y la verdad ocupan los mismos espacios. Y es cierto, hay que leer periódicos, en cualquiera de sus dos soportes, para que no le distorsionen la realidad. Construir una marca fiable lleva sus años: la publicación que se nos presenta cumple 16, y el Grupo Joly celebró el pasado su 150 aniversario, nació poco antes de la Gloriosa de 1868 que precedió a la locura cantonal. Hay cosas que no cambian.