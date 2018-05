El próximo Pleno acoge el Debate sobre el estado de la Comunidad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparecerá el próximo miércoles en el Parlamento para informar sobre la situación de Andalucía, según el orden del día aprobado ayer por la Junta de Portavoces con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. Tras la intervención de la jefa del Gobierno andaluz, se celebrará un debate con los cinco grupos que ocupará toda la jornada. Díaz cumple así su compromiso de comparecer una vez por cada periodo de sesiones para debatir sobre la situación política de la comunidad.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sostuvo que la sesión servirá para "poner en evidencia la intensa iniciativa política y legislativa del Gobierno andaluz, y el liderazgo político incuestionable, desde el punto de vista institucional y político". Por su parte, el PP teme que sólo se presente "una Andalucía de las maravillas que no reconoce nadie", según su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo.

Podemos cree que Díaz usará el debate para incidir en su política de anuncios "grandilocuentes" que luego "no cumple". "No sabemos si lo que va a hacer es anunciar que habrá elecciones anticipadas, que rompe con Ciudadanos y con la derecha, o va reconocer que no tiene tanta estabilidad como dice", ironizó la portavoz adjunta del partido morado, Esperanza Gómez.

En la misma línea se pronunció el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien consideró que la jefa del Ejecutivo andaluz intenta "desviar" la atención al avivar la polémica sobre un posible adelanto electoral.