"La presidenta fallida de una legislatura fallida", reprocha Maíllo

El líder de IU, Antonio Maíllo, criticó las iniciativas "gaseosas" de Susana Díaz, a la que tildó de "presidenta fallida en una legislatura fallida". "Existe una distancia sideral, estratosférica, quasi infinita entre las ensoñaciones de Susana Díaz y la realidad que viven las familias andaluzas", enfatizó. "Señora Díaz, entérese ya: Andalucía no es usted, Andalucía no es su Gobierno y Andalucía no es su partido. Andalucía es mucho más, a pesar de su Gobierno y de su partido", incidió el dirigente izquierdista en el arranque de su intervención.

Del problema del empleo, esgrimió que la comunidad tiene el "encefalograma de un enfermo crónico" ante lo que "no hay" estrategia, por lo que ha responsabilizado a las políticas de Díaz de no tomar medidas contra la precaridad, inestabilidad y "explotación" laboral. Maíllo denunció que la Junta "permite" el abuso de empresas a las que adjudica servicios públicos y "mantienen" en la precariedad a miles de trabajadores con dinero público, a lo que sumó que la administración regional no ejecuta sus presupuestos para el empleo.

En su réplica, Díaz lamentó el tono "faltón, agrio, tenso y autoritario" de Maíllo, al que acusó de "hacerle el juego a la derecha" y cuestionó si la formación de izquierdas podrá "sobrevivir" a su gestión.