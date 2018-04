El juez de la pieza política no quiere que haya "preguntas prescindibles"

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE presuntamente irregulares, hizo ayer un llamamiento al Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares -ejercidas por el PP-A y Manos Limpias-y las defensas, para que eviten hacer preguntas "prescindibles" a los testigos y no alargar el proceso innecesariamente.

La petición del magistrado se produce después de que el interrogatorio del primero de los 150 testigos llamados a declarar, un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ocupara las sesiones del lunes y el martes de esta semana. Sin pretender "coartar" la labor de las partes en los interrogatorios, el magistrado presidente insistió en la necesidad de hacer preguntas "relevantes" de cara a los intereses que cada uno defiende en este procedimiento judicial.

Entre los testigos que declararán a lo largo de las próximas sesiones, se encuentran el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios -petición de la acusación del PP-A-; los ex consejeros socialistas Manuel Recio, Antonio Ávila -a propuesta de la Fiscalía-, Martín Soler, y Mar Moreno -testifical solicitada por el PP-A-; y los ex presidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves, a propuestas de las defensas, entre otras, de Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.

También serán llamados a declarar en el juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla como testigos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo, de la Agencia IDEA o del Gobierno andaluz, así como un total de doce peritos.