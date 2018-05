EducaInventions nació de la inquietud de su promotor de diseñar herramientas intuitivas para motivar al aprendizaje. La primera de ellas la denominó HeroMask, un visor para aprender nada menos que inglés, chino, francés, alemán y español, dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años. Su creador es Carlos-Helder García, finalista de la anterior edición de Innovation Talks 8x8 en la categoría de Modelos de Relación con el usuario final.

Este emprendedor lleva en la sangre ese plus de inquietud que necesitan los inventores. "Desde pequeño soñaba con cambiar el mundo y, sin duda, mi entorno familiar influyó en esas ideas. Se puede decir que yo no quería ser emprendedor pero que lo vi como una forma de cambiar el mundo. Y curiosamente esta opción es cada vez más habitual, se le ha puesto el nombre de "emprendedor social" y no para de crecer, tanto de antiguos dirigentes de ONG, que quieren pasar de vivir de donaciones a vivir de clientes pero siguiendo con su labor social como de personas como yo, que pensaron desde el primer momento con la formación de empresa".

"Nos guía el objetivo de que aprender por aprender sea motivo de alegría y no el aburrimiento"

Multitud de entrevistas, prototipos y pruebas anteceden a la creación de HeroMask. "Toda esta labor ha llevado a que finalmente nuestro modelo de negocio no sea vender un videojuego sino empaquetar la herramienta en un juguete que, eso sí, incluye un videojuego de realidad virtual. Hemos llamado al juguete HeroMask", aclara Carlos-Helder. Hasta la fecha, sirve para aprender idiomas y tiene incluidos inglés, francés, alemán, chino y español.

El objetivo de EducaInventions es seguir creando productos con la misma filosofía, que no es otra que la de anteponer la motivación del estudiante en general y la de aprender jugando en el caso de HeroMask en particular. "El reto real como empresa es la de lograr vender lo suficiente para poder crecer y que HeroMask y futuros productos se conviertan en la nueva forma de aprender y que aprender por aprender vuelva a ser motivo de alegría y no de aburrimiento. Así que: ¿quieres ser nuestro partner y distribuir HeroMask o hacer un producto conjunto?", invita Carlos-Helder García.

De formación ingeniero informático, emprendedor innato, lector insaciable y toda una fuente de inspiración y ejemplo de lucha para el equipo, el CTO de la empresa asume con matrícula de honor responsabilidades de estrategia de negocio y nuevas vías de trabajo en el entorno empresarial. Es en síntesis: el tractor de EducaInventions.

El equipo se completa con Mario Márquez Humanes, cofundador y CEO. "A pesar de su discapacidad es impresionante la magia que es capaz de demostrarnos a todos día a día, superando cualquier barrera que se presente", asegura su compañero. "Desarrolla una función híbrida y polivalente al estar inmerso en funciones de estrategia, comercial y operaciones. A veces CEO, otras COO y la mayor parte de ellas (como a él le gusta que le llamen) FEO, porque "lo importante de un proyecto no es el título que tengas, sino la ilusión y la alegría con la que lo afrontes", aclara Carlos-Helder.

Juntos caminan hacia un horizonte más ambicioso: "nuestra idea es seguir añadiendo más idiomas, sacando nuevos packs para ayudar a memorizar muchos más temas (probablemente comencemos con la tabla de multiplicar y cálculo mental), sacando más videojuegos de realidad virtual que también ayuden a memorizar (probablemente el siguiente sea de motos) y modificando el actual para hacerlo específico para ayudar a trabajar las dificultades de niños con trastorno de espectro autista, dificultades de lectoescritura y dislexia. No obstante, somos conscientes de que, para ello, primero necesitamos estabilizar el flujo de ventas o encontrar otras vías de financiación", reconocen los constructores de esta empresa onubense.