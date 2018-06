El ex papa del Palmar de Troya y su mujer intentaban robar en la Basílica

Ninguna historia de amor se sostiene sin dinero. Hace algo más de dos años, Ginés Jesús Hernández, papa del Palmar de Troya con el nombre de Gregorio XVIII, anunciaba que abandonaba la Iglesia Palmariana. Decía que lo hacía por amor. Se había enamorado de una ex monja del Palmar llamada Nieves Triviño, y se había ido a vivir con ella a Monachil (Granada). Otros aseguraron que lo que realmente motivó la renuncia del pontífice fue el dinero. Dentro de la secta se le acusó de llevarse dos millones de euros y el vehículo que utilizaba habitualmente para sus desplazamientos, el papamóvil. Él siempre lo negó.

La pareja, al principio algo reacia a la prensa, terminó dando varias entrevistas. Algunas de ellas con bonitos titulares en los que hablaban de pasar página, de vivir tranquilos y de manera discreta. Ella iba a más. “Quiero quedarme embarazada”, decía. Incluso se vino arriba y acabó posando desnuda para la revista Interviú, en cuya portada aparecía junto al titular “Yo fui la Mata Hari del Palmar de Troya”. Más de dos años después, tiesos, sin rastro de los dos millones de euros que la Iglesia acusó de robar, la pareja decidió dar un golpe que los devolvería a la vida tranquila, al menos en lo que atañe a las finanzas.

El ex papa Gregorio XVIII y su esposa acudieron el domingo por la tarde a la basílica del Palmar de Troya en un coche. Esperaron a que dieran las seis, hora de misa, en la que la mayoría de los miembros de la congregación se encuentran rezando en el interior del templo, para intentar colarse en el recinto amurallado. Buscaron la parte más baja del muro, en una zona próxima a los depósitos de agua de la finca. Se cubrieron las cabezas con capuchas y saltaron. Llevaban consigo unas herramientas para abrir cerraduras y cajas fuertes. Incluso llevaban un cuchillo y bridas, por si era necesario inmovilizar a alguien.

El plan no podía salir bien. Los dos ladrones se encontraron en el camino con un cura joven que realizaba tareas de mantenimiento y vigilancia. El sacerdote los sorprendió y lo que pasó a partir de aquí tendrá que ser esclarecido por la Guardia Civil. Las primeras teorías apuntan a que el ex pontífice del Palmar atacó al cura con un arma blanca. Éste resultó herido pero logró arrebatarle el cuchillo al ex papa y repelió la agresión. En el forcejeo, el sacerdote logró apuñalar a Gregorio XVIII. Su mujer, Nieves Triviño, la ex monja, también resultó herida leve, al igual que el cura. Pero el papa llevaba tres cuchilladas en el pecho, que le provocaron un neumotórax. El cura dio la voz de alarma y acudieron varios religiosos más. Allí mismo, con el ex papa sangrando abundantemente, llamaron a la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido y al 061 para que atendieran a los heridos.

Gregorio XVIII fue trasladado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío, donde permanece ingresado. Su mujer y el cura fueron llevados en ambulancia y dados de alta durante esta mañana. Nada más recibir el alta médica, la Guardia Civil detuvo a Nieves Triviño como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. El mismo futuro espera a su marido, que aún no está detenido pero sí hospitalizado bajo custodia policial. En el momento que reciba el alta será llevado al calabozo.