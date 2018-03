Los padres de Gabriel: "El ADN en la camiseta nos hace pensar que cada vez estamos más cerca"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ha dicho hoy que la noticia de que la camiseta interior hallada este sábado contiene ADN de su hijo es "un rayo de luz de estar en el camino".

Junto a su expareja y padre del menor, Ángel Cruz, ha informado en la localidad nijareña de Las Negras de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les ha confirmado personalmente por teléfono esta noticia, que les ha hecho sentirse mejor porque "como padres sentimos que él está bien y está vivo".

"Cuando nos ha llamado ha sido para mí un rayo de luz de estar en el camino. Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, si no de una manera, porque lo van a dejar en un parque...Es que tiene que ser así, es que va a venir con nosotros, es que esta es la fuerza que llevamos", ha dicho la progenitora.

Tras agradecer el "fantástico trabajo" de la Guardia Civil, Patricia Ramírez ha reconocido que ella y Ángel Cruz están "cansados" y que a veces dudan hasta del "día en el que estamos, de qué hora es".

"Yo sabía que llevaba un pantalón a rayas. El otro día dudaba de si era rojo, si era negro. Os necesitamos, Gabriel os necesita y no vamos a parar de buscar", ha manifestado.

Agotada, ha lanzado un nuevo mensaje a su hijo: "Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte y estamos ya como hemos dicho mil veces, dispuestos a todo lo que haga falta para estar con él y lo vamos a encontrar".

Por su parte, Ángel Cruz ha rogado que si alguien ve "alguna cosa extraña por algún sitio, algo que no le cuadra, que avise, que llame a la Guardia Civil y den alguna pista o digan dónde puede estar". "Le vamos a encontrar", ha recalcado.

"Es muy lindo y es muy pequeño todavía y además tiene que hacer muchas cosas en esta vida. Quien lo tenga no le puede hacer daño. Lo tiene que dejar, lo tiene que dejar. Es un niño muy pequeño, muy lindo"; ha dicho.

Sobre la camiseta ha sostenido que sólo puede confirmar que es de Gabriel, pero ha asegurado que no pueden dar más información "porque tampoco la tenemos".

No ha indicado cómo encontró la camiseta junto a su actual pareja pero ha revelado que salieron a "dar una vuelta por ahí" porque no se puedo quedar en casa, se le cae la casa encima cuando se quedo allí parado y necesita salir a buscarle, "salir a hacer algo, no quedarme parado".

"Ahora mismo estamos un poquito mejor, nos agarramos a esta buena noticia y que Gabriel tiene que estar vivo, y que está bien todavía, que alguien lo tiene en algún sitio y lo vamos a encontrar", ha dicho.

Ha agradecido a Zoido el "gran despliegue que hay para encontrar a Gabriel" que "va a continuar hasta que lo encontremos".

"A Susana Díaz, que también nos está llamando. Nos apoya, nos dice que lo que necesitemos se lo digamos, que van a hacer todo lo que esté en sus manos para poner todos los medios y para que encontremos a Gabriel", ha apostillado.

Los padres han confirmado que aún pretenden convocar una concentración este jueves pero advierten de que no quieren "dar ningún paso sin asesoramiento porque afortunadamente tenemos los mejores medios que hay, y si esto es importante que sigamos haciéndolo para encontrarlo, lo vamos a hacer"