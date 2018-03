"Nuestro objetivo aquí, como en Cataluña, es ganar las elecciones"

Juan Marín es la persona con más probabilidades de ser el candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones andaluzas. Es un casi seguro. A falta de celebrarse las primarias para ello, Marín no cuenta con la oposición de la dirección nacional de su partido ni con un rival fuerte, aunque no descarta que haya algunos. Como Susana Díaz, opina que las autonómicas no llegarán hasta 2019, aunque es la presidenta quien tiene la competencia de esta convocatoria. Ahora bien, Marín subraya, advierte, que Susana Díaz tiene la obligación de completar el resto de la agenda de su acuerdo de investidura, que incluye, entre otros compromisos, la reforma de la Ley Electoral. Si no es así, su partido retirará el apoyo al PSOE y no le respaldará en la aprobación de los próximos Presupuestos. "Creo, de verdad, que Susana Díaz no está fabricando una coartada para romper antes de las elecciones, no lo creo, pero es cierto que querían un acuerdo de todos antes del 28 de febrero sobre financiación autonómica", explica Marín a las pocas horas de que su grupo rompiese un consenso que se esperaba general. Y pocos días después de que todos los sondeos le otorguen una extraordinaria subida; uno de ellos, el de la Universidad de Granada, le da el segundo puesto, por encima del PP de Juanma Moreno.

-¿Qué falta por aprobar del acuerdo de investidura?

-Falta la reforma de la Ley Electoral. Falta la Ley de Formación Profesional, que va a venir ahora al Pleno para su toma en consideración. Falta el acuerdo sobre supresión de los aforamientos, sé que eso implica una reforma del Estatuto, pero habrá que sentarse y hablar de ello. Falta la limitación de mandatos. Pero, además, tenemos la Ley de Emprendimiento, que debe entrar en vigor en esta primavera, tras el debate final en la Cámara. Son proyectos importantes, tanto para el empleo como para la mejora democrática.

-Si esto no sale, no hay Presupuesto de 2019. ¿Es así?

-Es que no puede haberlo. Otra cuestión es que yo diga que se tenga que aprobar todo esto, pero hay que ponerlo en marcha y debatirlo. Debe permitir que se trate en el Parlamento andaluz. Y si el Gobierno no lo trae, lo haré yo, lo plantearemos como proposiciones de ley. La primera va a ser la próxima semana sobre el Consejo Audiovisual.

-¿Pero habría mimbres para un acuerdo presupuestario?

-Entiendo que sí. Ciudadanos no va a romper lo que ha estado consiguiendo: estabilidad, sentido común diálogo. Pero, hombre, que no nos tomen por tontos. El acuerdo se está cumpliendo en gran medida, es cierto, pero hay asuntos que no entendemos por qué no se ponen en marcha. Ahora llega la Ley de Formación Profesional, vamos a apoyarla, vamos a rechazar las enmiendas a la totalidad en su contra. Ése es nuestro nivel de lealtad. Podríamos dejar al Gobierno andaluz sin esa ley, pero no lo vamos a hacer. Y en marzo tendrán que traer el proyecto reforma de la Ley electoral.

-Si el resultado electoral fuera el que dan los sondeos, ¿es posible una coalición de Gobierno entre Ciudadanos y el PSOE en la próxima legislatura?

-No es una cuestión de resultados, es de proyecto. Si hay proyecto, sí. Nosotros tenemos ya el acuerdo de nuestra asamblea de que es posible entrar en gobiernos, pero nuestro objetivo es ganar en Andalucía. Lo hemos hecho en Cataluña, y eso es posible. Hace tres años no teníamos esa capacidad, ni estábamos preparados ni teníamos organización territorial, ahora sí. Hemos consolidado el proyecto en sólo tres años.

-¿Usted se cree estas buenas encuestas para Ciudadanos?

-Bueno, no me las creo, pero sí es cierto que la gente, tanto en Andalucía como en España, están entendiendo nuestro discurso. Lo que veo en las encuestas, por ejemplo, es que el 34% de los andaluces están descontentos con la sanidad. O veo que la corrupción ha dejado de ser el primer problema, en algo habremos contribuido a la limpieza de las instituciones. Y el PP hace lo contrario, un candidato que no se da cuenta de que el "no por el no" ni vale ni ha valido de nada en 37 años. Y por eso se comporta como una veleta.

-¿Ha merecido la pena esta alianza con el PSOE?

-Estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Me esperaba más trampas, más minas, todo el mundo me avisaba de que me iban a fagocitar, como a IU y al PA, pero siempre tuve claro que nuestra posición iba a ser muy firme. Pero ha habido lealtad, y doy las gracias públicamente al vicepresidente Manuel Jiménez Barrios. Por eso me ha sorprendido que no haya habido un intento, una llamada, para llegar a un acuerdo en la comisión de financiación autonómica.

-Hay una suposición de mentidero, que hace pensar que el PP podría apoyar a Ciudadanos si ustedes son la segunda fuerza y ambos suman tantos escaños como la mayoría absoluta.

-No es siquiera una hipótesis de la que hallamos hablado, lo que el PP, el PSOE y nosotros debemos hacer es trabajar, no ir unos contra otros, la aritmética no lo es todo.

Los naranjas han roto un consenso virtual desde Andalucía sobre la financiación autonómica, buscado por el Gobierno andaluz y del que, en cualquier caso, sólo se iría el PP. Pero no ha sido así. Por primera vez en esta legislatura, Ciudadanos será el único partido que se oponga a una iniciativa del PSOE. "La foto de quedarnos solos no nos preocupa, fuimos los únicos que pedíamos la aplicación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña, fuimos los únicos que nos opusimos al cuponazo vasco y los primeros en pedir la equiparación salarial de policías nacionales y guardia civiles", afirma, mientras con cierta sorna reconoce que está deseando ver la fotografía de Susana Díaz, Antonio Maíllo, Teresa Rodríguez y Juanma Moreno. "Al PP se le han atragantado los sondeos, no sé cómo le habrá sentado a Rajoy que a su candidato Moreno le hayan dado ese tirón de orejas", responde. "El PP se ha querido salir de la estrategia que buscaba el PSOE, que era dejarlos apartados, pero va a tener que explicarlo, esa foto con Podemos, IU…".

-Hay algo que no se entiende de Ciudadanos y es que, siendo un partido que no hace distingos entre comunidades autónomas, defienda aquí el principio de ordinalidad, que es un seguro para que las comunidades ricas no tengan menos recursos que las pobres.

-Es que no defendemos eso. Ni hemos hablado de ordinalidad. Hasta ahora, nosotros no hemos presentado un documento a debate, lo que hemos visto es un documento resumen de las intervenciones de los expertos en la comisión del Parlamento. La ordinalidad no se recoge en lo que presentaremos. Lo que ocurre es que no aceptamos pulpo como animal de compañía, y el PSOE no se esperaba que, después de acercarse a los partidos de izquierdas, nosotros nos apartáramos. En mi partido, creemos que podemos hacer cosas diferentes para mejorar el sistema, porque el sistema no es sólo para Andalucía, es un sistema para todos los ciudadanos de este país. Y, claro, si vamos con una propuesta sólo para Andalucía, difícilmente podremos ir a un debate de consenso en el Congreso de los Diputados, y yo quiero decir lo mismo en Madrid que en La Coruña que en Andalucía.

-Bueno, ¿pero está de acuerdo en que las comunidades donde más se recaude no tengan menos recursos que aquellas donde se recauda menos?

-Lo que sostenemos es que, una vez aplicado el principio de solidaridad para dotar la bolsa de los recursos y hacer la nivelación que corresponde, aquellas comunidades autónomas que tengan mayor capacidad de recaudación podrán prestar a sus ciudadanos más servicios si lo desean. El señor Mario Jiménez y el señor Antonio Maíllo interpretan que eso es apoyar el principio de ordinalidad. Lo que dicen los expertos, incluidos Ángel de la Fuente, es que el principio de ordinalidad y de solidaridad son compatibles siempre que se cumpla la premisa de equilibrar los recursos para todo el mundo. Y son compatibles porque incentiva una gestión más eficaz de esas comunidades que hacen un mejor trabajo para los ciudadanos.

-Pero el esfuerzo fiscal de los andaluces, aunque se recaude menos aquí, puede ser hasta mayor, por ejemplo, que en Madrid.

-Mire, en el diagnóstico estamos de acuerdo todo el mundo: Andalucía está infrafinanciada y necesitamos más. Pero el partido que ha presentado esta propuesta de síntesis, que es el PSOE, es el mismo que en 2009 aprobó el sistema actual. Zapatero y el PSOE, y después el PP, que lo ha aplicado, son quienes hicieron el trabajo de deslealtad a la comunidad autónoma. ¿Los mismos que nos han traído hasta aquí nos van a sacar con las mismas propuestas de aquí? Yo no me lo creo, hay que hacer propuestas diferentes. Por eso planteamos que el documento de síntesis, y no lo hace hasta ahora, recoja que todos los ciudadanos de este país contribuyan al mismo fondo, y me refiero a las comunidades del País Vasco y Navarra. No ponemos en cuestión el Concierto, pero sí el cuponazo.