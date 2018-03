La madre del niño de ocho años desaparecido en Níjar insiste en que "no se perdió"

"Mi hijo Gabriel no se perdió. Conoce esta zona perfectamente desde pequeño. No se iría solo por la montaña. No es miedoso, pero es muy prudente". Patricia Ramírez, la madre del pequeño de ocho años desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, una pedanía de Níjar (Almería) lo tiene claro. Su pequeño ha sido raptado. "Le diría a la persona que lo tiene que no se preocupe, que no va a tener represalias, que lo único que tiene que hacer es montarlo en un coche, dejarlo en un centro comercial, en una vía publica. Que nosotros no queremos nada. El pequeño sabe nuestro teléfono", asegura.

Patricia, al igual que su ex pareja y padre de Gabriel, Andrés Cruz, han estado presentes desde el pasado martes en todos los pasos de la investigación. Lo único que saben es que su hijo se perdió el pasado martes entre las 15:30 y 16:00, cuando salió de casa de su abuela para jugar en la de sus primos, situada a unos cien metros.

Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, acompañados de otros 200 voluntarios, barrieron ayer la zona a pesar de la lluvia. La única pista es que unos vecinos escucharon un portazo y vieron en la zona a una furgoneta Seat Inca blanca sobre las 15:30 del pasado martes, hora en que el menor partió de casa. La madre de Gabriel pidió no hacer caso de los bulos en las redes sociales y pidió que no se aporten informaciones falsas. La familia incluso ha ofrecido una recompensa de 10.000 euros para la persona que aporte una pista fiable.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y la Guardia Civil trabaja en varias líneas de investigación. Agentes de la Benemérita registraron ayer varias viviendas de Las Hortichuelas. Además, especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, la misma que resolvió el caso de la desaparición de Diana Quer, se han desplazado desde Madrid para sumarse a las pesquisas, según anunció el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.