El macrofestival de las experiencias infinitas

Ríomundi ha llegado a Córdoba para quedarse y ser una cita turística fundamental no sólo en el calendario de la ciudad califal y su provincia, sino en el de toda Andalucía. ¿Y qué es Ríomundi? "Es un festival internacional de experiencias en torno al río Guadalquivir", tal y como lo ha definido en más de una ocasión el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y edil de Turismo, Pedro García. Ríomundi es un macrofestival que se desarrollará entre los próximos 8 y 10 de junio y en el que habrá actuaciones musicales y actividades deportivas y medioambientales, además de ser también una cita gastronómica y artesanal.

La parte MUSICAL

El festival se realizará en torno a zonas y escenarios temáticos colocados a ambos lados del Guadalquivir, cada uno de ellos dedicado a otro río del mundo, como es el caso del londinense Támesis. La idea es que en cada uno de ellos esté representada la cultura del país al que pertenecen, desde la música a la gastronomía y a las costumbres. En el escenario Támesis, ubicado en la Puerta del Puente actuarán Los Escarabajos -una banda tributo a The Beatles- y MOMO -tributo a Queen-. Sobre ese escenario, además, estará de The Time Machine Project, un grupo que versiona a míticas bandas y artistas de los 70 como Dire Straits, Yes, Pink Floyd, Boston, Foreigner, Supertramp o The Police.

Las actuaciones musicales tienen como cabeza de cartel a los cordobeses Medina Azahara, quienes actuarán el sábado 9 -el mismo día que Los Escarabajos- en el escenario Guadalquivir -ubicado en el parque de Miraflores-, teniendo como teloneros a los alumnos de la escuela Yo Canto, de Manuel Ruiz Queco. El día anterior harán lo propio en ese escenario Los Aslándticos y en el del Támesis, The Time Machine Project y MOMO (tributo a Queen). La cultura africana y su música estará representada en Ríomundi en el escenario Nilo -ubicado junto al molino de San Antonio- el viernes por (el cordobés de adopción y nacido en Madagascar) Kilema y el sábado por un grupo venido de tierras francesas, Gabacho Maroc, y por el músico sudaní de nacimiento Wafir. Mientras que el punto que aglutinará a un mayor número de artistas será el escenario Hudson -en realidad serán dos escenarios situados en la Ronda de Isasa-, que reunirá a Djs de música negra o música electrónica. El viernes 8 será el turno de Bony Stuche, Fran Deeper, James Rod, Rayko, The Black Evolution, Acapulco Baec y Dina Mussa; y el sábado 9 el de Avant Y, Jade Tansa, Juan C., Amity, Berlanga Showcase, Javi Redondo y Modisco.

También dedicado a la cultura norteamericana estará el escenario Mississippi -situado en el Balcón del Guadalquivir- con artistas como Fever Band, Gladis & Tres Gatos, Read Beard y The Wild Horses, además del bluesman norteamericano John Németh y de los cordobeses Sr. Blues. Y en el escenario Amazonas -ubicado en el parque junto al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía- actuará en viernes 8 Coco Malangao mientras que el sábado 9 hará lo propio la Amazonas River Band.

La parte DEPORTIVA

Un total de 22 federaciones deportivas de Córdoba y Andalucía de 20 disciplinas distintas van a participar en los eventos deportivos que se sucederán en el entorno del Guadalquivir entre el 8 y el 10 de junio. Unos 5.000 niños y niñas van a estar durante los tres días ejercitándose en prácticamente todo tipo de actividades deportivas como piragüismo, montañismo, golf, tiro con arco, voley playa, artes marciales, atletismo, bádminton, esgrima o rugby, además de otras prácticas más reposadas y revitalizantes como el ajedrez o el yoga, y por supuesto del deporte adaptado. Mención aparte merece el que es uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad y que este año coincide el día 9 de junio con Ríomundi, la Carrera Nocturna de Córdoba, que organiza el Club de Atletismo Trotacalles y que ha alcanzado ya su 17 edición.

La parte AMBIENTAL

El molino de San Antonio, la puerta de entrada al monumento natural de los Sotos de La Albolafia y al conjunto monumental, y el Molino de Martos, un museo y un centro de interpretación del Guadalquivir y del resto de molinos que vertebran el flujo de este gran río y que son todos patrimonio monumental, serán los ejes de las actividades medioambientales de Ríomundi. Durante toda la semana, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este entorno inigualable se va a llenar con actividades como talleres de oficios relacionados con los ríos (artesanía de enea o carpintería), talleres de avistamiento de aves, ecomercado, exhibición de gastronomía sostenible y visitas guiadas a los molinos de San Antonio y Martos.

Por su parte, la empresa de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) va a llevar a cabo una de las actividades más vistosas del festival: la construcción de seis esculturas con materiales reciclados que se expondrán en distintos espacios escénicos del entorno del Guadalquivir mientras dure Ríomundi. Además, Sadeco llevará a cabo varias actividades paralelas como la yincana Un puente entre culturas, talleres de reciclaje o el cuentacuentos Viaje con nosotros. El colofón medioambiental de Ríomundi será el domingo 10 de junio por la mañana en el parque de Miraflores con la celebración de El Día de la Mascota, organizado por el Club Canino El Cañuelo.