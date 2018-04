La indignación por la sentencia llega hasta Hollywood

La polémica por la sentencia de la Manada ha traspasado las fronteras españolas. La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain se hizo eco de la noticia y criticó la decisión judicial a través de su cuenta de Twitter: “Permanecer quieta y con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación”.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3