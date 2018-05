Un hombre denuncia a su ex pareja por secuestrar a su hijo de seis años

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Ayamonte (Huelva) ordenó ayer la búsqueda de un menor de seis años de La Antilla (Huelva) en paradero desconocido junto a su madre desde el pasado domingo. Los hechos se desencadenaron a raíz de que la progenitora, una ciudadana polaca de 48 años y vecina de Lepe, no lo entregara al padre, que tiene su custodia, en el punto neutro acordado para ello después de pasar con ella el fin de semana.

A las pocas horas el padre, Davy Thompson, vecino de la playa lepera de La Antilla y de nacionalidad británica, acudió a la Guardia Civil para presentar una denuncia por rapto, que ayer ratificaron ante el juez, quien incoó diligencias previas sobre la desaparición del menor. Una decisión que según relató el abogado del padre, Juan Carlos Gómez "revela que ella puede haber sustraído al niño, aunque no tenemos más datos de lo que puede haber ocurrido porque aún no se ha podido acceder a su vivienda y su teléfono está apagado. No se la puede localizar".

La familia sospecha que la madre del menor podría haberlo sacado el mismo viernes de España, probablemente para llevárselo a su país, Polonia, o incluso a Londres, donde según la abuela del pequeño vivía una amiga de la madre que últimamente había venido a visitarla a España.En este sentido el letrado de la familia se mostró confiado en que el juez decrete en las próximas horas una orden de búsqueda internacional.

La Guardia Civil pidió ayer cautela, según señaló el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, que sostuvo que "en principio" no tiene por qué considerarse el caso como un secuestro. No obstante, tanto fuentes de la investigación como el propio padre del niño, indicaron ayer que la madre ya fue denunciada por el mismo motivo en 2017, tras llevárselo a su país durante 15 días de vacaciones sin saberlo su padre y sin comunicarlo al juzgado.

Al margen de la investigación policial, en la familia "no se descarta nada", según precisaron a la salida de los juzgados de Ayamonte tanto el padre como la abuela paterna del pequeño, Rosario Sánchez. "Podemos temer cualquier cosa porque ella ha estado en tratamiento psiquiátrico. Es violenta y el niño me cuenta que cuando está con ella lo encierra en habitaciones y le pega patadas y puñetazos a las puertas", aseguró Davy Thompson.

La abuela del menor, que fue la última persona de la familia paterna en verlo, precisó que el viernes dejó a su nieto a las seis de la tarde en el punto de encuentro acordado por ambos progenitores en El Terrón, y el domingo a las ocho de la tarde "no apareció" para devolverlo, como habitualmente sucede los fines de semanas alternos. Según detalló, al tener la custodia su hijo, "el niño pasa con la madre un fin de semana sí y otro no, así como todos los martes y jueves de seis a ocho de la tarde".