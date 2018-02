Mi hijo es un "julandrón"

"Julandrón", "tonto", "so alcornoque"... De esta manera ayudaba un padre a su hijo, de 11 años, a hacer los deberes. La escena no habría trascendido las fronteras de la habitación en la que tenía lugar de no haber sido por otra hija, de 13 años, a quien le dio por grabarla en el móvil y remitirla a la madre, ex pareja del hombre. Ésta lo denunció ante el juzgado porque consideraba que lo ocurrido no era un hecho aislado. Atribuyó a su ex pareja un delito de maltrato habitual.

La Audiencia de Granada ha condenado al padre por un delito de vejaciones leves. Le impone una pena de ocho días de localización permanente y le absuelve del delitos del que le acusaba su ex pareja. Para llegar a esta resolución ha analizado con detalle -sostiene en la sentencia- el resultado de la prueba practicada en el juicio así como la prueba pericial psicológica realizado a los dos menores.

Según el tribunal, "no parece suficiente para una condena paterna por malos tratos habituales que los menores cuenten que el acusado se pone nervioso cuando se pone a a hacer los deberes, pierde los nervios y grita e insulta" al hijo "y le da ocasionalmente alguna colleja". La sentencia recoge que no existen pruebas relevantes para destruir la presunción de inocencia. Además, enmarcó la denuncia de la mujer en el contexto del proceso de la separación.

La escena que grabó la niña mostraba al padre increpando a su hermano, enfrascado en la tarea del colegio. "¡Pues por dos, julandrón, dilo, que te lo voy a sacar de un bofetón!, es una de las frases que el hombre le dirige a su hijo cuando éste se equivoca, y al que insta a "hablar como un tío" en otro momento. La humillación del niño continúa. "Trae el puto lápiz, qué tonto eres, macho", le espeta el padre, que a la hora de enseñar una multiplicación le dice a su hijo: "Si tengo bolis y los multiplico, cómo pollas me va a dar gomas, me dará bolis".