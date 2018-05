El guardia civil de 'la Manada' insiste en que no es un violador

El guardia civil de la Manada insiste en su inocencia, tras la condena de nueve años de cárcel que le ha impuesto la Audiencia de Navarra por abusar sexualmente de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Antonio Manuel Guerrero rompió este sábado su silencio, tras 22 meses en prisión provisional, y lo hizo en una carta enviada a La Tribuna de Cartagena, en la que este sevillano defiende, como ya hizo en el juicio, que las relaciones fueron consentidas por la denunciante. "No soy ningún violador, ni abusador, ni odio a las mujeres y no escupo fuego por la boca", dice el joven, que se identifica como "un miembro de la ya conocida Manada". "Mañana le puede pasar a tu hermano, a tu padre, a tu hijo o a ti mismo y ese día os arrepentiréis de haber apoyado el #yositecreo", en alusión al hastag que se ha creado en las redes en apoyo de la joven madrileña.

El guardia civil comienza la misiva señalando que la Manada ha salido en todos los programas habidos y por haber, "salvo quizá en el más idóneo" para su caso: Cuarto Milenio, "dado los fenómenos paranormales que hemos vivido a lo largo del procedimiento". Así, critica que todo comenzó con la burundanga, "que por no dejar rastro no lo dejó ni en las diligencias; la violación grupal con penetración vaginal y anal que no provocó ningún tipo de lesión o la extraña agresión sexual en la que la 'víctima' junto a los 'violadores' buscan un hotel, lo graban y no conforme con eso, presentan la grabación como prueba de cargo", señala en alusión a que fueron los cinco investigados quienes entregaron voluntariamente sus teléfonos móviles tras ser detenidos en la mañana del 7 de julio de 2016.

Elogia a los jueces porque "su misión es impartir justicia, no cazar brujas"

El joven también se hace eco de las diversas campañas y eslóganes que se han repetido en las numerosas manifestaciones que se han sucedido en España en protesta por la sentencia de la Manada. "No es no pero ahora resulta que la chica dice que ella en ningún momento dice que no. Bueno, pues se cambia el eslogan y no pasa nada: Si no digo que sí es que no. Solucionado. Yo sí te creo hermana". Pero el guardia civil, continúa la misiva, se plantea algunas dudas, como si eran cuatro o cinco los acusados -en la denuncia inicial hablaba de cuatro chicos-, si entró a la fuerza en el portal o a fumarse un porro, y también si estaba "incómoda" por qué se besó en el portal con uno de los sevillanos condenados. El condenado también se pregunta cómo se puede justificar la masturbación que la joven "protagoniza" en uno de los vídeos que fueron aportados como prueba en la causa y exhibidos en el juicio. "¿De verdad alguien se creerá que cuando tienes el pene en la mano fue porque te tropezaste y te agarraste para no caerte? Es grotesco, yo no lo veo creíble", afirma Antonio Manuel Guerrero.

El guardia civil critica, asimismo, en la carta a los gobiernos de Pamplona y Navarra, que ejercieron la acusación popular en el juicio porque "no piensan tolerar ninguna agresión a mujeres en su comunidad (excepto en la agresión a dos mujeres de guardias civiles en Alsasua, este tipo de mujeres no cuentan, en este caso se manifiestan a favor)".

El acusado señala que tras cinco meses de deliberaciones, se dictó la sentencia, que fue retransmitida por todas las cadenas, "como si del discurso navideño del Rey se tratase", y resulta que "para el asombro de toda España los tres magistrados absuelven de agresión sexual". La absolución por ese delito -por el que la Fiscalía de Pamplona pedía 18 años de cárcel para cada uno de los acusados-, se debe según el guardia civil a que los jueces han "visto un juicio y un sumario", y "su misión es impartir justicia, no cazar brujas".

El condenado elogia al juez Ricardo Javier González -que pidió la absolución en su voto particular- porque es una "persona seria, profesional y sabe de lo que habla. Los que no querían legislar en caliente porque Ana Julia Quezada y El Chicle (que dice que en siete años estará fuera) merecen una segunda oportunidad, son los mismos que piden la guillotina para la Manada", concluye el joven, que afirma que "aún confía en la Justicia y en su independencia".