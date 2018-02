Un grito en contra del "clasismo territorial" que margina al Sur

La entrega de las distinciones por el Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza se erigió en un grito en contra de los tópicos y del "clasismo territorial que no quiere cambiar un status quo" que veta a los andaluces "los valores de la prosperidad y la vanguardia". Así lo expuso el doctor Guillermo Antiñolo, director del Plan de Genética de Andalucía e investigador especializado en medicina fetal y genética, en su discurso tras ser distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía.

"No importa lo que hagas, eres del Sur, como si la inteligencia, la destreza y el emprendimiento fueran exclusivos de otras comunidades o territorios", se rebeló Antiñolo, a lo largo de una intervención muy aplaudida en la que hizo una encendida defensa de la sanidad pública andaluza. Guillermo Antiñolo está considerado uno de los investigadores más importantes de Andalucía. Desde la Unidad de Genética, Reproducción y Medina Fetal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha logrado médicos de enorme importancia, entre ellos el nacimiento de niños libres de enfermedades genéticas hereditarias, intervenciones de cirugía fetal, o el hallazgo del gen que causa la ceguera hereditaria más común.

Antiñolo recibió recibió la distinción de Hijo Predilecto junto al actor onubense José Luis Gómez, quien tras pronunciar también un discurso se ausentó del acto para regresar a Madrid donde esta tarde continúan las representaciones de su obra sobre Miguel de Unamuno. 'Venceréis pero no convenceréis'.

Junto a ellos, fueron distinguidos con las Medallas de Andalucía el humorista Chiquito de la Calzada (a título póstumo), la cantante Niña Pastori, el bailaor Rafael Amargo, el actor Paco Tous, la campeona de bádminton Carolina Marín, la piloto del Ejército del Aire Rosa María García-Malea, el ingeniero de Airbus JoséLuis de Augusto (superviviente del accidente del A-400M), la historiadora María Elvira Roca Barea y la presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos Pilar Palazón (impulsora del Museo Íbero de Jaén). Del ámbito empresarial fueron galardonados el Grupo Abades, Iluminaciones Ximénez y Miguel Rodríguez (grupo Festina) y también ha sido galardonado el equipo de la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y los profesionales de extinción de incendios del Plan Infoca (una representación ha subido al escenario con sus uniformes de trabajo).

"Mi equipo ni somos ni queremos ser una excepción", incidió Antiñolo, que expresó su "orgullo" por trabajar en el sistema sanitario público andaluz, y reivindicó que es posible hacer avances médicos de alto nivel en Andalucía "rompiendo techos de cristal". "No nos atrevemos a hacer cosas difíciles porque sean difíciles, sino que son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas", señaló el director del Plan de Genética de Andalucía citando a Séneca. También aludió a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, personaje que no para de correr para mantenerse en el mismo sitio. "Yo no quiero ser importante. Yo quiero cambiar el mundo, romper techos de cristal y trabajar para que nuestra tierra, nuestra gente, deje de ser la reina de corazones", concluyó en medio de una gran ovación.

Los logros de los premiados fueron glosados por el Hijo Predilecto José Luis Gómez en un discurso más lírico en el que introdujo varias referencias a Emilio Lledó, que recibió la Medalla de Andalucía hace quince años. Gómez señaló que Andalucía "es una tierra de mestizajes y posibilidades quizás aún entrevistas que anidan en nosotros". "Pero a veces asedia el tópico del pintoresquismo y hay que desbrozar para llegar a lo que significa ser andaluz", subrayó el actor. Gómez se mostró "convencido" de que los galardonados merecen el reconocimiento porque "han hecho lo posible y lo imposible pensando no sólo en su logro personal sino en el beneficio de los ciudadanos", con especial cariño a su paisana Carolina Marín y a sus colegas del mundo artístico y el "corazón encogido" por la pérdida de Chiquito de la Calzada, aunque "resucitará cada vez que recordemos las risas que nos regaló". El acto se cerró con la interpretación del himno de Andalucía a cargo de Niña Pastori, acompañada únicamente de un piano, que fue largamente aplaudida.