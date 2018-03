El ex jefe del gabinete jurídico de la Junta romperá su silencio en la vista

Francisco del Río, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, será el siguiente ex alto cargo procesado en declarar. Será la primera vez que el máximo responsable del gabinete jurídico declare en relación con los hechos que se investigan, puesto que cuando fue citado en la fase de Instrucción por la juez Mercedes Alaya, el 23 de mayo de 2014, se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Ahora, lo más probable es que Del Río responda a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su defensa, y no respondan a las acusaciones populares, como están haciendo todos los ex altos cargos, salvo el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que sólo respondió a su abogado defensor.

El calendario de las declaraciones, pendiente de los informes de salud

La decimoséptima sesión del juicio de los ERE se reanudará con la finalización de la declaración del ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y la del ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río. A continuación le seguirá probablemente el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, dado que otros dos ex altos cargos, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez aún no están recuperados completamente, el primero de una disfonía que le impide hacer esfuerzos para hablar, y el segundo, de una fractura de ambos pies de la que podría recibir el alta hoy mismo, con lo que estaría en condiciones de declarar esta misma semana. Después le tocaría el turno de declarar, según el orden propuesto por la Fiscalía Anticorrupción, al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; al ex viceconsejero de esta misma consejería Jesús María Rodríguez Román, y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo. Desde que se retomaron las sesiones del juicio el pasado 12 de febrero, han prestado ya declaración ocho de los 22 ex altos cargos imputados por prevaricación y malversación de caudales.