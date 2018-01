El fiscal deja a Pacheco fuera de la trama del caso Rotonda

La Fiscalía no acusará al ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, actualmente en prisión, en el juicio por el caso Rotonda. El ex regidor tan sólo deberá enfrentarse a cargos por prevaricación que, en caso de ser contemplados, serían castigados con inhabilitación. Dicha solicitud de condena no parte del Ministerio Público sino de la acusación particular personada en este caso. Fuentes cercanas al caso destacan que el caso no podrá cerrarse con condenas de cárcel pero sí de inhabilitación, por lo que la estancia en prisión del ex alcalde no se vería ampliada.

Esta causa contra Pacheco versa sobre la adjudicación de una serie de obras en las rotondas de la Ronda Este -avenida Juan Carlos I- . La base legal radica en la adjudicación de una obra mayor dividiéndola en otras más pequeñas para que no superaran los 30.000 euros y pudieran ser adjudicadas sin pasar por un concurso público.

La acusación particular se limita a pedir quince años de inhabilitación

Las referidas obras fueron realizadas en varias rotondas de la Ronda Este y en los acerados durante los años en los que la socialista Pilar Sánchez fue alcaldesa de la ciudad en coalición con el partido nacionalista de Pacheco.

Para la acusación particular, los hechos "integran delitos continuados de prevaricación -artículo 404 del Código Penal- por lo que se pide la inhabilitación de los mismos para empleo o cargo público durante 15 años".