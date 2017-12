El empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez pide su absolución y alega "embriaguez"

El empresario y ex vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando se dirigió a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla, ha solicitado su libre absolución al entender que no ha cometido ningún delito y ha reiterado que su intención fue "gastarle una broma" en un momento en el que se encontraba "embriagado". El empresario y exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando se dirigió a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla, ha solicitado su libre absolución al entender que no ha cometido ningún delito y ha reiterado que su intención fue "gastarle una broma" en un momento en el que se encontraba "embriagado".

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del empresario, José Manuel García-Quílez, expresa en primer lugar su disconformidad con los escritos de acusación presentados por el Ministerio Público y la acusación particular que ejerce Teresa Rodríguez, que piden para el empresario un año y nueve meses de prisión por delitos de atentado a la autoridad y contra la integridad moral.

En este sentido, asevera que los hechos "no han ocurrido" en la forma descrita por las acusaciones, relatando que fue el 20 de diciembre de 2016 cuando la denunciante fue invitada y acudió "a última hora de la mañana" a un evento que se celebraba en la Cámara de Comercio, tratándose del mismo día en que el Pleno de la Cámara, "ajeno por completo al referido evento", celebraba su tradicional copa de Navidad.

Al hilo, el letrado señala que, al concluir su visita institucional, "sin encontrarse previsto ni programado", el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, pidió a su relaciones públicas que ofreciese a Teresa Rodríguez la posibilidad de subir a conocer las instalaciones de la Cámara, a lo que la denunciante accedió.

"Ni hubo empujón ni arrinconamiento"

El abogado indica en este escrito de defensa fechado el 20 de diciembre y consultado por Europa Press que, siendo ya casi las 15,00 horas, el presidente de la Cámara enseñó a Teresa Rodríguez su despacho, contiguo al salón donde se celebraba la copa de Navidad, del cual salió en un momento dado el acusado, quien se acercó al umbral de la puerta del referido despacho.

Así, y "al serle presentada la denunciante", Manuel Muñoz "se aproximó a la misma, y con sola intención de gastarle una broma, interpuso su mano entre su boca y la de ella para evitar el contacto, simulando darle un beso", por lo que "ni hubo empujón, ni arrinconamiento, ni retroceso alguno por parte de la denunciante, que ni siquiera se inmutó".

"De manera inmediata", Teresa Rodríguez saludó a otro empresario que allí se encontraba, "a quien de nada conocía, dándole dos besos", todo ello mientras que su patrocinado hablaba con la relaciones públicas y con la propia coordinadora general de Podemos Andalucía, "que permanecía impasible", tras lo que Manuel Muñoz le entregó su tarjeta de visita, que la denunciante "aceptó". "NO HUYÓ HUMILLADA"

El abogado asegura que Teresa Rodríguez "no se mostró aturdida, ni impactada ni ofendida, sino todo lo contrario, toda vez que participó del ambiente distendido e informal que allí existía, del que se hicieron eco los presentes, hasta el punto de que el propio presidente realizó a la denunciante comentarios en tono jocoso, delante de quienes participaban de ese breve encuentro".

Para finalizar, señala que Teresa Rodríguez se marchó "con toda normalidad" y, por tanto, "no huyó despavorida, humillada, ultrajada ni tampoco mostró síntomas de nerviosismo, ofensa o miedo", y "tan sólo refirió su incomodidad" a la relaciones públicas por la "inapropiada" actitud de su patrocinado, quien de otro lado "se encontraba en ese momento embriagado" y, además, "aturdido" porque recientemente le había sido detectada una enfermedad.

Recientemente, la juez de Instrucción número 11 de Sevilla abrió juicio oral e impuso una fianza de 14.560 euros al empresario a fin de asegurar las responsabilidades civiles que le pudieran corresponder.

Delitos de atentado a la autoridad y contra la integridad moral

En el mismo auto de 1 de diciembre donde le impuso la fianza, la juez abrió juicio oral contra el empresario por presuntos delitos de atentado a la autoridad y contra la integridad moral, declarando a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el enjuiciamiento.

Cabe recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado para el empresario un año de cárcel y el pago de una multa de 2.100 euros por un delito de atentado a la autoridad y nueve meses de prisión por un delito contra la integridad moral, así como el pago de una indemnización de 1.000 euros por los "perjuicios personales" causados a Teresa Rodríguez.

De su lado, el abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, reclama para el empresario seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral y un año de cárcel y el pago de una multa de 7.200 euros por un delito de atentado a la autoridad del artículo 550.3 del Código Penal, así como que indemnice a su patrocinada con 6.500 euros.