Un ex directivo de IDEA asegura que "nunca" se pagó una ayuda si no había presupuesto de Empleo

El ex director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois ha asegurado que la agencia "nunca" pagó una ayuda por encima de la cantidad que había transferido la Consejería de Empleo para materializar el abono de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas a través de la partida 31L.

En su declaración como testigo, Diz-Lois ha explicado que el desfase presupuestario era "una preocupación" en IDEA, dado que a su llegada le comentaron que había un "exceso de compromisos" en la contabilidad y tenían pendientes unas obligaciones de pago, aunque le habían comentado que ese déficit no afectaba al patrimonio de la agencia.

El testigo ha llegado a afirmar "engañó" a la Consejería de Empleo para tratar de reducir el desfase presupuestario, aunque luego ha matizado que se refería a que no le comentaba el remanente que quedaba de las ayudas abonadas con anterioridad, y ha concluido en todo caso que ese déficit finalmente se eliminó en el año 2009, dado que en su etapa se abonaron "muchísimas menos" ayudas hasta que se suprimió dicho desfase.

Diz-Lois, que ha dicho que no conoció el convenio marco de 2001 ni los convenios particulares, ha insistido en que las ayudas no se pagaban si no se recibían los fondos y ha relatado que hubo dos reuniones, en octubre de 2008 y junio de 2009, en la que participaron varios ex altos cargos y técnicos para tratar la cuestión. En la primera reunión, que venía precedida por el compromiso del ex viceconsejero Agustín Barberá de garantizar el pago de las ayudas, la Consejería volvió a comprometerse a reducir el déficit, aunque precisaron que era "imposible reducirlo en seis meses y se comprometieron a dejarlo a cero en 2009, y se cumplió", y para ello aceptaron asumir "más presupuesto y reducir lo compromisos".

En el segundo encuentro, Empleo les informó que estaban mejorando los procedimientos internos, incluyendo la encomienda de gestión en los presupuestos de 2010, y les comunican que el desfase estaba ya terminado a fecha de junio de 2009.

También ha defendido que nunca tuvo conocimiento de que hubiera ninguna "tacha de ilegalidad" con respecto a las ayudas, porque todos los convenios particulares pasaban por la asesoría jurídica de IDEA, que hacía un "control formal" de los pagos. El ex directivo ha señalado que "suponía" que en la Consejería de Empleo se "seguía toda la normativa" y las ayudas se concedían con un presupuesto de "justicia material".

El testigo ha reconocido el "mérito" de la Consejería de Empleo al introducir en 2009 el cambio en la tramitación de las ayudas, por cuanto se pasa de la firma de convenios particulares al dictado de resoluciones por parte de la Dirección General de Trabajo, con lo que se pasa al sistema de encomienda de gestión y se reducen los compromisos de pago para eliminar el desfase. Diz-Lois ha señalado que Empleo pretendía que IDEA fiscalizara las ayudas, pero se rechazó porque "era imposible" que la agencia hiciera la fiscalización, puesto que sólo se encargaba del pago y tras consultar con la persona que se encargaba del control interno en IDEA y con los servicios jurídicos, le indicaron que la fiscalización tenía que ser previa por el órgano que concedía las ayudas.

El testigo también ha señalado que "en diversas ocasiones" se había planteado sustituir a IDEA por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) como ente pagador, era un tema "recurrente", y en este sentido ha comentado que el asesor de Empleo y ex diputado Ramón Díaz Alcaraz se lo planteó cuando llegó a la agencia, pero otro de los asesores, María José Rofa, le indicó que la FAFFE no podía ser porque no era objeto de sus estatutos.