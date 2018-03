"Es lo que debo hacer por la ciudad y simplemente lo hago"

-nos ha tenido en vilo hasta su anuncio de volverse a presentar a la reelección como alcalde. ¿Cómo ha pasado este proceso? Lo normal hubiese sido decir sí o no de manera casi inmediata cuando el partido se lo pidió.

-Las reflexiones siempre procuro hacerlas tranquilo pero son intensas. A veces abría la reflexión pero decía que era casi imposible. Desde esa posición, que tiene su razón básica en los escenarios que había en 2015, en tener en cuenta los deseos de mi familia, cambiar como al final he cambiado no es un proceso de cinco minutos ni de cinco días. Tiene su fundamento en ver una trayectoria de ciudad brillante, reconocida como tal en España y fuera de España, que te invita e ilusiona a seguir trabajando por ella, a completar lo que ahora está en terminación.

-El fin de semana hablaba de "mitad y mitad" entre el sí y el no. ¿Qué ha pasado en esas horas para decantarse por el sí? ¿Qué gesto ha visto en el partido?

-La reflexión que me he hecho interna es que si el partido me lo plantea es porque hay un análisis fundamentado, con rigor, no de manera frívola, sobre la conveniencia de hacerla. Y no entro en más consideraciones.

-¿No ha recibido ninguna llamada del partido a nivel nacional? ¿Del presidente Rajoy?

-Rajoy tiene los temas nacionales que le absorben suficiente tiempo como para preocuparse de lo que pase en tal o cual ciudad. Supongo que este tema será una cuestión que le puede crear un grado de satisfacción o de interés pero no más allá de lo que tiene. Málaga es la ciudad más importante que tiene el PP...

-Pareciera que el PP no tiene otras opciones o que es usted indispensable para ganar las elecciones. ¿Le han trasladado ese mensaje?

-No, no, tampoco es un mensaje en ese sentido. Profundizar en esa cuestión sería inelegante. Y por tanto es un camino que no voy a recorrer.

-Por lo que usted dice no ha habido ningún cambio a lo largo de este último mes que le haya llevado a decantarse por el sí. ¿Ha sido solo una reflexión suya? ¿No ha influido ninguna encuesta?

-Hablé de una encuesta de marca, con resultados muy parecidos, idénticos a los que tenemos ahora. Pero no es un dato sobre el que base mi decisión. No planteaba nada que me diese seguridad. No quiero ponerme solemne pero creo que es lo que debo hacer por la ciudad y simplemente lo hago.

-Usted tendrá 76 años cuando vuelva a ser candidato. ¿Es buena edad para optar por quinta vez a la Alcaldía?

-Si te sientes bien, con fuerza, no es ni mejor ni peor que otra edad. Depende de cada uno. Puedes ser mejor candidato que otro que tenga veinte o treinta años menos. La edad tendrá las dificultades que tenga, que suelo superar bien, y luego tiene un valor que es la experiencia. Y tenerla tras 18 años como alcalde puede ser un aval, un argumento...

-¿Su decisión es valiente o imprudente?

-Imprudente, no. Si quiere, valiente y prudente al tiempo, las dos cosas. No son incompatibles.

-¿Cuándo le comunicó a su esposa y a sus hijos su decisión?

-El fin semana dediqué cierto tiempo a hablar con la familia. Mi mujer ha mantenido una línea muy coherente y constante, en el sentido de aconsejar que no debiera estar en las próximas elecciones, de pensar que ya he hecho un esfuerzo por la ciudad sobrado, pero al mismo tiempo respeta mi libertad. Agradezco su comprensión y apoyo en estos años, porque me ha permitido una dedicación que sin ella no habría sido posible. Ha sido y es una colaboradora eficaz.

-¿Podría decirse que antepone los intereses del partido o de la ciudad a los de su familia?

-Antepongo los intereses de la ciudad, o de lo que yo creo que debo hacer en relación a la ciudad, a lo que puedo hacer en relación a la familia. Trataré de conciliar más pero sé que luego la absorción de tiempo en el Ayuntamiento es plena y total.

-Escuchándole, parece que Málaga no tendría rumbo sin usted al frente...

-No, por Dios. Eso no quiere decir que sea imprescindible sino que me apasiona y me ilusiona trabajar por Málaga.

-El crecimiento de Ciudadanos parece claro según los sondeos. ¿Le preocupa en lo que a usted le pueda afectar en 2019?

-No tengo referencias precisas de si hay subidas o no. Parece que el resultado de las elecciones catalanas ha tenido su eco en otras zonas de España. Saludé en su momento el surgimiento de formaciones políticas, en un escenario que invitaba al diálogo. Y así será en el futuro.

-¿Seguirá el día después de la constitución de la Corporación sea en el gobierno o en la oposición?

-Es obvio. Uno va a las elecciones con entusiasmo, ilusión y humildad, a aceptar el resultado que digan los malagueños.

-¿Lo de mantenerse los cuatro años ya está más en duda?

-No cabe poner en duda la seriedad con la que un candidato aborda el encabezar la lista, lo hace con el compromiso de estar sirviendo a la ciudad en ese mandato. Luego las circunstancias serán las que sean, pero mi voluntad es esa, es evidente. Cuando me planteo aceptar lo que me pide el PP lo hago con la responsabilidad de que estoy para estar, para estar con todas las consecuencias. Debe ser así y así lo deben ver los ciudadanos. Es como lo veo hoy. Y añado que luego las circunstancias serán las que sean.

-Años después de su reelección en 2015 dijo sin disimulo que la presencia de Elías Bendodo en la lista le podía haber perjudicado. ¿Si de usted depende, Bendodo estará o no?

-No soy quien hace la lista y creo que en el PP, dentro de la gente que puede aportar, tiene que estar una persona como Bendodo.

-¿Eso es que sí?

-Es lógico. Otra cosa es que el señor Bendodo diga 'no, no; no quiero estar porque quiero que se visualice que quiero estar solo para la Diputación'.

-Pero usted sigue sin aludir a Bendodo como un posible relevo generacional.

-Siempre digo que hay más gente, pero el señor Bendodo es perfectamente válido. Nunca lo niego.