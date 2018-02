El ex consejero Francisco Vallejo no comparece por motivos de salud

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, ha comunicado al tribunal al inicio de la novena sesión del juicio de la pieza política de los ERE que este ex alto cargo está ingresado en el hospital y es probable que tenga que ser intervenido, aunque la letrada ha señalado que en principio no va a pedir la suspensión de la vista oral.

La letrada explicó que de momento no va a pedir la suspensión del juicio, sin perjuicio de que pueda instarlo en función de la evolución del estado de salud de Francisco Vallejo en los próximos días.

Al inicio del juicio, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, se ha dirigido a los presentes para decir que el letrado de la Administración de Justicia, Rafael Castro, le ha pedido que traslade a las partes, a los acusados y a las demás personas presentes "sus disculpas" por las formas en las que intervino en la sesión de ayer, cuando se mostró bastante enojado porque tenía que leer las preguntas formuladas por la Fiscalía en anteriores declaraciones prestadas por Javier Guerrero.

Una vez que el magistrado ha trasladado las disculpas del secretario, éste ha abandonado la sala de vistas, dado que su presencia no es necesaria porque ha continuado el visionado de la declaración que el ex director de Trabajo Javier Guerrero prestó voluntariamente el 21 de abril de 2015 ante la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. La presencia del secretario tampoco es necesaria mientras declaran los acusados, puesto que al estar grabándose todas las sesiones se considera que el acta del juicio es precisamente dicha grabación.