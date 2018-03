La comunidad está entre las que no superaron la riqueza media per cápita de la UE en 2016

Andalucía se encuentra entre las cinco regiones españolas que no superaron en 2016 la riqueza media per cápita de 29.200 euros en la Unión Europea (UE). La renta per cápita en la comunidad andaluza fue de 17.800 euros, según los datos de Eurostat. Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron las únicas cuatro comunidades autónomas españolas que en 2016 superaron la riqueza media per cápita de 29.200 euros en la UE, mientras que cinco regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) no llegaban al 75% de esta cantidad.

Madrid fue la más rica entre las regiones españolas en 2016, con un PIB per cápita de 32.800 euros, equivalente al 125% de la media por individuo de la UE, por delante de País Vasco, con 31.800 euros; Navarra, con 30.000 euros, y Cataluña, con un PIB per cápita de 28.800 euros.

En el extremo opuesto aparece Extremadura, con un PIB per cápita de 16.600 euros, equivalente al 63% de la media de la UE, por detrás de Melilla, con 17.600 euros (67%) y Andalucía, cuya renta per cápita fue de 17.800 euros (68%). Por delante de estas regiones se situaba Castilla-La Mancha, con 18.800 euros, seguida de Ceuta, con 19.200 euros per cápita. En el grupo de regiones con un PIB per cápita menor al 75% la media europea se encontraban en 2015 Murcia y Canarias, que un año después registraron unos niveles del 76% y del 75%, respectivamente.

Por su parte, ligeramente por debajo de la riqueza europea per cápita se situaron Aragón (99%), La Rioja (96%) y Baleares (95%), mientras que algo más descolgadas estaban Castilla y León (87%), Galicia y Cantabria (82 % en ambos casos), Valencia (81 %) y Asturias (79%).