El comandante de la UCO concluye que el sistema empleado favorecía la “falta de control” de las ayudas

El testigo ha reiterado, como dijo en su anterior comparecencia, que la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995 “no fue tenida en cuenta” para la redacción de este atestado policial, y ha agregado que “ningún momento” se pone en cuestión en el informe policial la “utilidad y sentido” de las asociaciones de ex trabajadores que se creaban para la recepción de las ayudas concedidas por la Junta.

El comandante de la UCO ha insistido en que “no comparte” la depuración de los intrusos realizada por la Junta , que circunscribe el fraude relacionado con las personas que no tenían derecho a la percepción de las ayudas a un grupo de entre 18 y 20 personas, una conclusión que según el testigo es “radicalmente distinta” con lo que descubrió la Policía Judicial. El funcionario policial ha aseverado asimismo que desde mayo de 2009 “había constancia” en la Dirección de Trabajo de la presencia de intrusos, de los “indicios de ilegalidad”, pero la investigación judicial de estos hechos no se inició hasta enero de 2011.

El comandante ha admitido que el director de Trabajo tiene competencias de ejecución presupuestaria , no para la concesión de las ayudas, y ha subrayado que el problema son las “reticencias o reparos de la Intervención por la falta de control de las ayudas”, insistiendo en que ellos analizan las “consecuencias” de esa falta de control.

El testigo ha reiterado que, a su juicio, se ha producido un "menoscabo de fondos públicos" que se ha "consumado en un daño real" a las arcas públicas, por cuanto en algunas ayudas no se aportaba la finalidad de interés público de las ayudas, no había fiscalización previa y "se otorgaba un importe superior al necesario" para el pago de las prejubilaciones, por lo que entiende que existe ese menoscabo".

En opinión del funcionario que ha rendido testimonio ante el tribunal, las " escasas exigencias que establecía el convenio marco, también se incumplían en algunas de las ayudas" que han investigado y así ha citado expresamente que en algunas "no había convenio particular" para la tramitación de las ayudas, y también ha dicho que "para empezar el convenio marco estaba expirado". "Lo poco que viene en el convenio se incumple", ha aseverado el testigo, que ha insistido en que debería haberse efectuado un seguimiento de las ayudas para comprobar que las mismas se destinase a "buen fin".

Sin este sistema, ha proseguido el testigo, “no se habrían producido situaciones cómo las que se han producido por la falta de control”, por cuanto a su juicio el convenio marco “ha pretendido crear un procedimiento específico” para la concesión de un determinado tipo de ayudas. El comandante de la UCO ha reconocido, no obstante, que la transferencia de financiación conlleva una “fiscalización previa”.

El testigo, cuya declaración comenzó el pasado lunes, ha continuado respondiendo esta mañana a las preguntas de las defensas de los 22 ex altos cargos acusados en el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE y así ha destacado que antes de la ley de Presupuestos del año 2001 , sólo existían la encomienda de gestión y las subvenciones que requerían “controles mayores” , pero tras la firma del convenio marco del 17 de julio de 2001 se incluyen las transferencias de financiación , que suponen una “diferencia sustancial”.

Rifirrafe de las defensas con el agente

Los abogados de varios de los ex altos cargos imputados mantuvieron un rifirrafe con el comandante de la UCO por las preguntas y las respuestas del testigo, lo que obligó al presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a solicitar a los letrados que "no discutieran" con el testigo.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende al ex director de IDEA Jacinto Cañete, dijo en varias ocasiones que iba a plantear de nuevo algunas preguntas porque el testigo no le estaba respondiendo, y el comandante de la UCO le respondió lo siguiente: "No le voy a responder cómo usted quiere que le responda".

El magistrado tuvo que intervenir para decirle al letrado en otra ocasión que no estaba "dejando terminar de responder" al testigo, y cuando el defensor le preguntó si tenía sentido que hubiera un seguimiento de las ayudas si IDEA sólo se encargaba del pago, el investigador contestó que eso era una "opinión" del letrado, no la suya.

El presidente del tribunal intervino una última vez para decirle al abogado que "no pusiera en palabras del testigo" cosas que él había dicho.