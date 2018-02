Dos ex altos cargos niegan que conocieran el uso irregular de las transferencias de financiación

Dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, el ex secretario general técnico de la Consejería de Hacienda y el ex director general de Presupuestos, Antonio Estepa y Antonio Vicente Lozano, han negado ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que conocieran el uso irregular de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo hacía al IFA/IDEA para el pago de las prejubilaciones.

Ambos ex altos cargos, a los que la Fiscalía reclama diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, han asegurado al tribunal en unas declaraciones muy técnicas y farragosas que desconocen cómo se materializaban esas transferencias de financiación y así Antonio Estepa ha dicho que "nunca" se sometió a su conocimiento el debate sobre si era mejor utilizar la figura de las transferencias o un encargo de ejecución, mientras que Antonio Vicente Lozano ha afirmado que en el año 2000 "no sabía la diferencia entre transferencias de financiación y encargo de ejecución", aunque con posterioridad tuvo conocimiento "someramente" de lo que es por la información que viene en el texto articulado de la ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma.

Antonio Estepa, que ocupó el cargo de director general de Tributos entre 1994 y mayo de 2000 y secretario general técnico de Hacienda desde 2000 a 2004, ha añadido que no supo de los reparos de la Intervención al uso de las transferencias ni tampoco tuvo conocimiento de la propuesta de decreto presentada en el año 2000 por la Consejería de Empleo para regular el pago de las ayudas, ni del convenio marco de julio de 2001. De esta forma, rechazó que conociera el supuesto uso inadecuado de las transferencias, un mecanismo que, precisó, está sujeto a fiscalización previa al igual que ocurre con el expediente de concesión de subvenciones.

Por su parte, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que es doctor en Economía y profesor universitario, ha señalado que entre sus funciones estaba la de participar en la asignación global de recursos a cada Consejería que se propone al Consejo de Gobierno, lo que se denomina como la elaboración de la "envolvente financiera", es decir, los recursos de los que va a disponer la Junta para un ejercicio.

Lozano ha añadido que el Consejo de Gobierno de la Junta establecía "sus prioridades" a la hora de fijar esa envolvente financiera, y ha manifestado que quien más información dispone de las empresas públicas es la Intervención General de la Junta, que realiza tres informes de cumplimiento, cuentas y eficacia. El ex director de Trabajo ha señalado, por último, que la dirección de Presupuestos no interviene en la fase de ejecución ni de control, sólo en la de Presupuestación.

El juicio contra los 22 ex altos cargos continuará mañana con el interrogatorio del fiscal a Antonio Vicente Lozano, y a continuación le sigue en el turno de declaración el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río Muñoz, el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.