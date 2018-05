La ex asesora de Empleo denuncia que recibió "amenazas de sus superiores"

La ex asesora técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa denunció ayer, durante su declaración como testigo, que recibió "amenazas de sus superiores", aunque no precisó a qué se refería y hasta el momento la testigo no ha sido interrogada sobre dichas amenazas, si bien la declaración continúa hoy y está previsto que se prolongue hasta mañana.

La denuncia la efectuó María José Rofa al comienzo de su declaración como testigo -en la que está no obstante acompañada por su abogado, dado que aún figura como investigada en una de las cinco piezas de los ERE en las que fue imputada-, en la que pidió dirigirse expresamente al tribunal para hacer unas manifestaciones sobre los "siete años" que lleva involucrada en la investigación de los ERE, en la que destacó siempre su colaboración con la Justicia. Así, Rofa dijo que en 2011 entregó cuatro documentos explicando su labor en la Dirección General de Trabajo y otros 135 documentos que corroboraban lo que se decía en los cuatro anteriores, además de haber prestado más de 25 declaraciones.

La ex asesora afirmó tuvo que afrontar una "situación de amenazas" por parte de sus superiores, y se mostró dispuesta a responder a todas las preguntas que se le formulen, siempre y cuando no vayan en contra de su propia defensa, dado que aún está pendiente del archivo de la última pieza en la que figura como investigada, en relación con las ayudas concedidas por Empleo a A Novo Comlink.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, la testigo, que es licenciada en Derecho, explicó que estuvo trabajando en la Dirección General de Trabajo entre el 1 de julio de 2008 y marzo de 2011, y comentó que a su llegada comprueba que es la secretaria de Guerrero, Ángeles Gala la encargada de las ayudas.

Según indicó Rofa, sólo existía un "montón de hojas de Excel", pero no se sabía cuál era la deuda ni el compromiso total que se había adquirido, por lo que expresó la caótica situación que había diciendo que "se había hecho una bola" con el presupuesto. "No había nadie encargado, ningún funcionario, aquello lo llevaba Guerrero", dijo en relación a las ayudas, de las que también afirmó que le comentaron que "no había normativa", sólo un "convenio marco firmado con la agencia IDEA".

Rofa también criticó que los documentos que se guardaban en la dirección general de trabajo "no eran expedientes", eran unos "cúmulos de documentos, borradores, escritos de cuánto iba a costar la póliza, pero un expediente bien ordenado no era. Ninguno era un expediente al uso", relató.

Sólo había convenios, no solicitudes, y también aparecían "notas de reuniones" que se habían mantenido. Tampoco estaba, en líneas generales, el listado de los trabajadores beneficiarios de las ayudas, y nunca se rechazó una ayuda.