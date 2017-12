Los alumnos de la UNED tendrán la bonificación de matrículas el próximo curso

Los alumnos andaluces de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) podrán beneficiarse el próximo curso de la bonificación de hasta el 99 % del precio de la matrícula, en virtud de un convenio que la Junta suscribirá, posiblemente en enero o febrero, con dicha institución. Lo adelantó ayer el secretario de Educación del PSOE-A, Francisco Menacho.

Entre 20.000 y 25.000 alumnos de la UNED podrían beneficiarse de esta medida, aunque Menacho reveló que la citada institución no ha comunicado todavía cuantos son los alumnos matriculados. Preguntado por los "flecos" pendientes, indicó que se refieren a aspectos como el empadronamiento de los alumnos en Andalucía, al tiempo que la UNED está a la espera de que se confirme la autorización por parte del Ministerio de Educación, del que depende. "Por nuestra parte no hay, prácticamente, ningún fleco pendiente; tenemos el compromiso y la partida presupuestaria para llevarlo a cabo", garantizó el dirigente socialista.

El responsable de Educación del PSOE-A recordó que Andalucía es la única comunidad de España que ha bonificado las matrículas "incluso por encima de los países europeos" y ahora lo va a hacer con alumnos que "no pertenecen al sistema universitario público andaluz, pero que son andaluces", en referencia a los estudiantes de la UNED.

En su opinión, al Gobierno de la nación no le hace "mucha gracia" que Andalucía haya puesto en marcha dicha iniciativa porque "pone al descubierto cómo está el sistema universitario en España". "No le hace gracia que una comunidad autónoma tome una decisión valiente para que los ciudadanos no tengan que pagar nada por la educación", abundó Menacho antes de subrayar que para los socialistas, la educación es "un derecho de los ciudadanos desde el inicio de su vida escolar hasta la finalización". "España tiene las tasas universitarias más caras de Europa y eso va en contra de la igualdad de oportunidades", apostilló.