El alcalde de Pedrera: "Me gustaría ver gente fusilada"

"Al que se salta la ley, se le aplica la ley y los jueces. Que no le pasa nada. Cómo queréis que os lo diga ya. Eso es lo que queréis escuchar. A mí me gustaría ver a gente fusilada, queréis que os diga más todavía, a mí me gustaría ver a gente fusilada". Son las palabras del alcalde de Pedrera, Antonio Nogales Monedero, de Izquierda Unida, tras días de tensión en el municipio por un accidente de tráfico que devino una reyerta con siete detenidos.

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, exigió la "dimisión inmediata" del edil por afirmar públicamente "delante de sus vecinos y vecinas que le gustaría ver a gente fusilada". "El alcalde de Pedrera no puede seguir ni un minuto más en el cargo tras sus declaraciones irresponsables e incendiarias", asegurado la dirigente provincial socialista en un comunicado.

Para Verónica Pérez, que "un alcalde le diga a sus vecinos que le gustaría ver a gente fusilada es totalmente inadmisible". "No se pueden tolerar unas afirmaciones tan radicales de un representante público que, en un momento tan delicado como el que vive estos días el pueblo de Pedrera, debería trabajar para rebajar la tensión y no echar más leña al fuego".

"Las palabras del alcalde de IU empeoran el clima de convivencia en el municipio. Antonio Nogales tiene que dimitir", reiteró Verónica Pérez, que pidió asimismo a la formación de Izquierda Unida "que reaccione y deje claro que condena y reprueba las palabras del alcalde de Pedrera, que incitan al odio y a la violencia".

La reacción del alcalde ha llegado este jueves. Antonio Nogales ha publicado un comunicado a través de Facebook en el que dice retirar estas "palabras desafortunadas" que fueron pronunciadas en una "asamblea complicadísima" ante una "multitud enfurecida dirigida por sus compañeros del PSOE local". Partido al que critica su "bajeza moral".

El regidor replica a Verónica Pérez que realizó estas manifestaciones en el marco de una "asamblea complicadísima" ante una "multitud enfurecida dirigida por sus compañeros del PSOE local" con la única intención de "poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano, entre ellos los concejales del PSOE".

Nogales asegura que "había perdido toda esperanza en el PSOE de Pedrera y su grupo municipal pero seguía confiando en la cordura y sensatez de algunos socialistas, mucho más de su dirección provincial", al punto que esperaba que "llamara al orden a sus compañeros de Pedrera que han encabezado, provocado y apoyado los actos xenófobos y racistas que se produjeron el pasado fin de semana en los que además sus concejales animaron a la gente a desplazarse a mi domicilio para insultarme".

"Ironías de la vida, el PSOE de Pedrera me acusa de proteger a los rumanos, de darles dinero, de darles trabajo, de permitirles todo, de pagarles el agua y la luz... y Verónica Pérez me acusa de querer fusilarlos", añade el regidor y diputado provincial de IU, que subraya que "la bajeza moral de esta mujer y del PSOE no tiene límites y no repara en intentar sacar tajada política de esta situación".