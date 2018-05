Zoido pide tras los muertos por tiroteos que no se siembre la alarma en la Costa del Sol

"Marbella es una gran ciudad los 365 días del año, es un ejemplo y está de moda en el mundo entero, por lo que, algunas veces suceden los hechos que se han producido el pasado fin de semana. Pero eso no significa que esté pasando todos los días. No es verdad". Este es el diagnóstico que ofreció ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la situación en la joya de la Costa del Sol y en otras ciudades de la zona después de que se hayan visto sacudidas en los últimos días por muertes violentas.

Dos hombres fallecieron tiroteados en lo que parecen ajustes de cuentas. Esta la principal tesis que manejan los investigadores sobre esos asesinatos. El ministro la comparte, "sin destacar otras posibilidades", sobre todo en lo que concierne a la muerte a tiros en plena calle y cuando salía de la primera comunión de su hijo del hombre de 36 años y de nacionalidad española el sábado pasado en San Pedro de Alcántara (Marbella). "No habrá ninguna impunidad con las mafias que trafican con droga en la zona ni con las personas que actúan con violencia inusitada", reiteró Zoido, que no obstante subrayó que "no hay que sembrar alarma" ya que "no ocurren todos los días".

El ministro, que visitó el cuartel de la Guardia Civil y la comisaría de la Policía Nacional en Marbella, hizo hincapié en que en las investigaciones policiales "hay que guardar discreción absoluta" y que primero debe tener conocimiento la autoridad judicial y el fiscal.

El departamento que dirige Zoido tiene previsto construir una nueva comisaría en Marbella. Las nuevas dependencias policiales tendrán una superficie de 4.750 metros cuadrados y su objetivo es acabar con las carencias de la comisaría actual, con más de 27 años de antigüedad