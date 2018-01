Viera pide que se declare prescrito el delito de prevaricación y testifique un alto cargo del Gobierno de Aznar

La defensa del ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera ha pedido al tribunal que enjuicia los ERE que excluya del procedimiento los delitos de malversación y asociación ilícita que se les atribuyen, al tiempo que considera que debe declararse "prescrito" el delito de prevaricación por haber transcurrido más de diez años desde que abandonó el cargo en 2004 y hasta su imputación en el año 2014. El abogado José Manuel Herrera también ha solicitado al tribunal que cite a declarar a un ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar, en concreto a la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo Soledad Cordova, quien está imputada en la pieza de las ayudas concedidas a la Faja Pirítica de Huelva.

El letrado ha explicado que ha solicitado la declaración de Soledad Cordova para que preste testimonio en relación con el sistema legal de aplicación del Ministerio de Trabajo en las distintas normativas que regulan la concesión y tramitación de las ayudas por parte del Ministerio, y que ha declarado que la actuación de los responsables de la Consejería de Empleo estaba sujeta a la legalidad de la orden ministerial de 5 de abril de 1995, mediante la cual el Gobierno central había concedido ayudas extraordinarias de la misma forma que había actuado la Junta en los ERE.

Soledad Cordova declaró en octubre pasado ante la juez María Núñez Bolaños, quien le preguntó expresamente si el marco legal por el que se concedían las ayudas del Ministerio y la Junta era el mismo. La ex directora respondió a esa cuestión diciendo que "puede ser", porque "la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía", dado que tiene "plenas competencias en materia laboral".

La defensa de Viera también ha reclamado la declaración de dos secretarias de Viera en la Consejería de Empleo, dado que eran las encargadas de controlar el portafirmas con los documentos.

En cuanto a las cuestiones previas, José Manuel Herrera, ha pedido la aplicación del principio non bis in ídem para que se excluya en este juicio de enjuiciar a Viera por el delito de malversación de caudales públicos, por cuanto ha recordado que el ex consejero está siendo investigado en otras 15 piezas separadas de la macrocausa, al tiempo que ha lamentado la "falta de concreción" en los autos y escritos de las acusaciones del delito de malversación. Se trata de un planteamiento distinto al resto de las defensas, que consideran que lo ex altos cargos sólo podían ser enjuiciado en un único procedimiento –el de este juicio-.

El letrado ha advertido que al imputar la malversación se actúa con una "pretendida acusación general", que incluye un periodo de una década y un volumen de ayudas "sin concretar suficientemente la específica participación" de José Antonio Viera en el delito de malversación continuada".

En segundo lugar, el letrado también ha alegado la prescripción del delito de prevaricación, por cuanto Viera estuvo en el cargo entre abril de 2000 y abril de 2004, y no fue imputado formalmente hasta el auto dictado por el instructor del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2014, por lo que a su juicio ha transcurrido el plazo de diez años de prescripción para este delito.

En la sesión de hoy, el abogado Enrique del Río, que representa al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, ha aportado como pruebas documentales que el convenio marco de julio 2001 por el que se dieron las ayudas no tuvo entrada en dicho gabinete jurídico ni tampoco se solicitó a este órgano informe alguno sobre el mismo.

El abogado Manuel Pérez Cuajares, que defiende al ex director de Trabajo Juan Márquez, ha aportado al juicio el escrito de la aseguradora Generali –que obra en la pieza separada de las sobrecomisiones- en el que la compañía reconoce que ha suscrito fuera de la comunidad autónoma de Andalucía 538 pólizas en las que la comisión de la entidad mediadora supera el 5% del coste total de la prima, destacando en el escrito que 157 pólizas fueron financiadas por alguna administración pública y el resto, 381 pólizas, financiadas exclusivamente por empresas y sin participación pública.