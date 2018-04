UGT y CCOO piden un registro de planes de igualdad

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A ven necesaria la creación de un registro de planes de igualdad, que se implante el plan de igualdad en el seno de la Junta y que esos planes se amplíen a empresas con menos de 250 trabajadores. Así lo plantearon ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, las secretarias generales de ambas centrales sindicales, Carmen Castilla y Nuria López en un encuentro que mantuvieron con la jefa del Ejecutivo para evaluar la huelga feministta del 8-M y las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer y para avanzar en medidas que erradiquen la desigualdad laboral y social entre hombres y mujeres.

Castilla valoró la cita "porque partimos de sensibilidades muy parecidas y coincidimos en que la situación de la mujer tiene que cambiar, el día 8 de marzo no debe quedarse ahí, sino que hay que hacer medidas que cambien esta realidad, porque este es el tiempo de las mujeres. Tenemos que conseguir la igualdad efectiva y real". UGT defiende la instauración del plan de igualdad en la Junta y que se cree un registro de planes de igualdad, como el que existe de convenios colectivos, "porque así se podría hacer un diagnóstico real de las empresas que cumplen y las que no con la obligación, que sí tienen las de más de 250 trabajadores, de tener ese plan de igualdad", dijo Castilla. UGT-A también está a favor de implantar medidas de coeducación y preventivas en educación, "no solo cuando ocurra algún tema de acoso laboral o sexual, sino para ir creando conciencias en los más pequeños".

Por su parte, López, concretó en un decálogo base algunas de las principales reivindicaciones que viene demandando desde hace años para avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres "que debe ser ampliado mediante la negociación colectiva y el diálogo social". De esta batería medidas López destacó "la necesidad de incrementar las políticas activas de empleo y establecer medidas de acción positivas para combatir las brechas de género en el mundo laboral". Además, la lucha contra el acoso sexual y laboral por razón de género es otra de las cuestiones prioritarias para el sindicato, para lo que aboga por un Servicio de Defensa Legal fuerte "como herramienta indispensable".