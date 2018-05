Otro agente de la UCO dice que el procedimiento era "opaco" y las ayudas se concedían por "vecindad, amistad o afinidad política"

Un sargento de la UCO de la Guardia Civil que investigó las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla ha asegurado este miércoles en el juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta que el procedimiento por el que se concedían las ayudas era "totalmente opaco" y que las ayudas no tenían seguimiento por parte de la Administración autonómica y se otorgaban por relaciones de "vecindad, amistad o afinidad política", por lo que ha dicho que era "imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer estas ayudas".

El agente ha explicado que entre enero de 2003 y abril de 2004 se produce un "aumento muy exponencial de lo convenios suscritos" en esta comarca de la Sierra Norte de Sevilla, "coincidiendo" con la época en la que el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y así ha detallado que de los 60 convenios investigados, 43 se firman en este periodo, destacando asimismo como en un único día, el 30 de enero de 2004, se suscriben convenios por un importe total de 16 millones.

De esa cantidad, al menos unos seis millones –cinco convenios por una cuantía de 1,2 millones- fueron destinadas a los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo –éste último ya fallecido-, y el investigador ha llamado la atención sobre que se trataba de "empresas vacías" de trabajadores, por lo que a su juicio dichas sociedades son "meros instrumentos para captar fondos públicos".

El testigo también se ha referido a los "8 millones" de euros en ayudas que obtuvo el ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, con empresas relacionadas con el corcho.

Como según el investigador las ayudas eran "totalmente opacas", se conocían por relaciones de "vecindad, amistad o afinidad política" y así ha dicho que hay "muchísimos alcaldes que son beneficiarios de estas ayudas concretas".

Así, ha relatado que tan sólo unos días después de la firma del convenio marco de julio de 2001, se conceden dos ayudas a empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, a la sociedad de desarrollo local de El Pedroso y al matadero.

El testigo también ha dicho, como anteriormente otro agente de la UCO, que las ayudas no se publicaban en ningún boletín oficial y estaban "al margen" de la norma que se debería haber utilizado para su concesión, el decreto 254/01, y ha añadido que el IFA/IA lo que hacía es "instrumentalizar el pago" de las ayudas, pero no había seguimiento de las mismas.

El sargento de la UCO ha añadido que en relación con las ayudas concedidas al entramado de empresas de Sayago y Rosendo "no hay solicitud, ni memoria del proyecto, ni facturas, no hay ninguna documentación, sólo el convenio" particular suscrito entre Empleo y el IFA, por lo que ha comentado que no se traba de un "expediente administrativo como tal de subvenciones", por la "escasa documentación" que había y ha puesto como ejemplo de irregularidades que en algunas se alegaban yacimientos mineros que "no existían".

Todas estas ayudas, ha agregado, tenían en común la utilización del convenio marco de 2001 como "instrumento" para la concesión de las ayudas a empresas, aunque ha subrayado que luego cada ayuda tenía sus propias "peculiaridades", y también ha dicho que en ocasiones se utilizaban los "pagos cruzados" entre pólizas y también fue "muy recurrente" el uso de los endosos anticipados de las ayudas, que se endosaban en las entidades bancarias o se entregaban como garantías de créditos o avales "simplemente con la resolución" de concesión de la Dirección General de Trabajo.